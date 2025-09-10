Polska jest w stałym kontakcie z NATO w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Premier Donald Tusk przekazał, że poinformował sekretarza generalnego NATO Marka Rutte o aktualnej sytuacji.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało wcześniej, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.
"Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie" - napisał szef rządu we wpisie na platformie X.