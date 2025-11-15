Spółka Igrzyska Europejskie 2023 zaniżyła podatek VAT o ponad 100 mln zł przy realizacji dotacji na organizację imprezy sportowej - wynika z kontroli Krajowej Administracji Skarbowej oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W sprawie działalności spółki złożono już dwa zawiadomienia do prokuratury, a Najwyższa Izba Kontroli ujawniła liczne nieprawidłowości w zarządzaniu środkami publicznymi.
- Spółka Igrzyska Europejskie 2023 zaniżyła VAT o ok. 106 mln zł przy rozliczaniu dotacji na organizację imprezy sportowej.
- Kontrola KAS wykazała łączne nieprawidłowości podatkowe na kwotę ok. 146 mln zł.
- Sąd administracyjny potwierdził, że dotacje powinny być opodatkowane VAT-em.
- W sprawie działalności spółki złożono dwa zawiadomienia do prokuratury.
- Spółka jest obecnie w likwidacji.
- Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że spółka nieprawidłowo rozliczyła dotacje otrzymane z budżetu państwa i samorządów. Łączna kwota dotacji wyniosła około 570 mln zł. Według ustaleń kontrolerów spółka nie uwzględniła tych środków w podstawie opodatkowania VAT, co skutkowało zaniżeniem podatku należnego o około 106 mln zł.
Podczas kontroli wykryto również inne nieprawidłowości w deklaracjach podatkowych, w tym zaniżenie zobowiązań podatkowych oraz zawyżenie kwoty zwrotu VAT. Łączna wartość wykrytych nieprawidłowości sięgnęła około 146 mln zł. Ustalono także zobowiązanie w podatku VAT (sankcje) w wysokości blisko 16 mln zł.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której jednoznacznie stwierdził, że otrzymane przez spółkę dotacje powinny być opodatkowane VAT-em. Spółka zaskarżyła to stanowisko, argumentując, że dotacje nie miały wpływu na cenę usług, a jedynie służyły pokryciu kosztów organizacji imprezy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił jednak skargę spółki, uznając, że dotacje stanowiły element wynagrodzenia za usługę organizacji igrzysk i powinny zwiększać podstawę opodatkowania VAT.
W wyniku kontroli KAS złożono dwa zawiadomienia do prokuratury dotyczące nieprawidłowości w zarządzaniu środkami publicznymi oraz naruszeń podatkowych. Najwyższa Izba Kontroli już w lutym 2025 roku informowała o licznych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu spółki Igrzyska Europejskie 2023. Spółka została powołana przez Marszałka Województwa Małopolskiego w 2021 roku, a jej drugim udziałowcem jest miasto Kraków.
Trzecia edycja Igrzysk Europejskich trwała od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku. Wzięło w niej udział 6,4 tys. sportowców z 48 krajów, a rywalizacja toczyła się w 29 dyscyplinach. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, na organizację imprezy wydano co najmniej 1,7 mld zł ze środków publicznych, z czego niemal 65 proc. pochodziło z budżetu państwa i funduszy rządowych, a 35 proc. z budżetów samorządów.