Spółka Igrzyska Europejskie 2023 zaniżyła podatek VAT o ponad 100 mln zł przy realizacji dotacji na organizację imprezy sportowej - wynika z kontroli Krajowej Administracji Skarbowej oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W sprawie działalności spółki złożono już dwa zawiadomienia do prokuratury, a Najwyższa Izba Kontroli ujawniła liczne nieprawidłowości w zarządzaniu środkami publicznymi.

/ Shutterstock

Spółka Igrzyska Europejskie 2023 zaniżyła VAT o ok. 106 mln zł przy rozliczaniu dotacji na organizację imprezy sportowej.

Kontrola KAS wykazała łączne nieprawidłowości podatkowe na kwotę ok. 146 mln zł.

Sąd administracyjny potwierdził, że dotacje powinny być opodatkowane VAT-em.

W sprawie działalności spółki złożono dwa zawiadomienia do prokuratury.

Spółka jest obecnie w likwidacji.

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że spółka nieprawidłowo rozliczyła dotacje otrzymane z budżetu państwa i samorządów. Łączna kwota dotacji wyniosła około 570 mln zł. Według ustaleń kontrolerów spółka nie uwzględniła tych środków w podstawie opodatkowania VAT, co skutkowało zaniżeniem podatku należnego o około 106 mln zł.

Podczas kontroli wykryto również inne nieprawidłowości w deklaracjach podatkowych, w tym zaniżenie zobowiązań podatkowych oraz zawyżenie kwoty zwrotu VAT. Łączna wartość wykrytych nieprawidłowości sięgnęła około 146 mln zł. Ustalono także zobowiązanie w podatku VAT (sankcje) w wysokości blisko 16 mln zł.

Sąd potwierdza: Dotacje podlegają opodatkowaniu VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której jednoznacznie stwierdził, że otrzymane przez spółkę dotacje powinny być opodatkowane VAT-em. Spółka zaskarżyła to stanowisko, argumentując, że dotacje nie miały wpływu na cenę usług, a jedynie służyły pokryciu kosztów organizacji imprezy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił jednak skargę spółki, uznając, że dotacje stanowiły element wynagrodzenia za usługę organizacji igrzysk i powinny zwiększać podstawę opodatkowania VAT.

Zawiadomienia do prokuratury i raport NIK

W wyniku kontroli KAS złożono dwa zawiadomienia do prokuratury dotyczące nieprawidłowości w zarządzaniu środkami publicznymi oraz naruszeń podatkowych. Najwyższa Izba Kontroli już w lutym 2025 roku informowała o licznych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu spółki Igrzyska Europejskie 2023. Spółka została powołana przez Marszałka Województwa Małopolskiego w 2021 roku, a jej drugim udziałowcem jest miasto Kraków.

Igrzyska Europejskie 2023

Trzecia edycja Igrzysk Europejskich trwała od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku. Wzięło w niej udział 6,4 tys. sportowców z 48 krajów, a rywalizacja toczyła się w 29 dyscyplinach. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, na organizację imprezy wydano co najmniej 1,7 mld zł ze środków publicznych, z czego niemal 65 proc. pochodziło z budżetu państwa i funduszy rządowych, a 35 proc. z budżetów samorządów.