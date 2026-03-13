​Polska Grupa Górnicza otrzymała koncesję, która pozwoli jej wejść do branży zbrojeniowej - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. To uprawnienia do wytwarzania i obrotu m.in. materiałami wybuchowymi czy bronią.

Koncesja dla PGG. Może działać w branży zbrojeniowej

Możemy dzięki temu być podwykonawcą Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wytwarzać np. komponenty do pojazdów opancerzonych, czołgów, systemów minowania narzutowego - mówi Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej.

Koncesja została przyznana Polskiej Grupie Górniczej na 50 lat. Na jej podstawie PGG będzie mogła wytwarzać amunicję, broń, materiały wybuchowe czy wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Uprawnia spółkę także do obrotu tymi zasobami.

Miejscem działalności o przeznaczeniu militarnym będzie część Zakładu Remontowo-Produkcyjnego (ZRP) w Woli koło Pszczyny - informuje dziennikarka RMF FM.

W halach ZRP możliwe będzie spawanie kabin opancerzonych w samochodach wojskowych, udział w produkcji mostów szturmowych - wyjaśnia Ewa Grudniok z PGG.