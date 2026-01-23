33 proc. badanych popiera rząd, a 42 proc. jest mu przeciwnych, co oznacza brak zmian w stosunku do grudnia 2025 r. - wynika z najnowszego styczniowego sondażu CBOS. Stabilne pozostają również oceny premiera - 36 proc. badanych wyraża zadowolenie z faktu, że funkcję szefa rządu sprawuje Donald Tusk.

Premier Donald Tusk / IMAGO/Didier Lebrun/Imago Stock and People/East News / East News

Więcej najnowszych informacji z Polski i całego świata znajdziesz na RMF24.pl .

Z opublikowanego w piątek badania CBOS wynika, że poparcie dla rządu w styczniu utrzymuje się na stabilnym poziomie. Rząd popiera 33 proc. badanych (bez zmian względem grudniowego badania), a 42 proc. go nie popiera (również bez zmian). 22 proc. respondentów deklaruje obojętność wobec urzędującego gabinetu rządu, co oznacza spadek o 1 pkt proc. względem grudnia. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 3 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Stabilność CBOS odnotowuje także w ocenach wyników działalności rządu. Pozytywnie na temat pracy rządu wypowiada się obecnie taki sam odsetek badanych, jak w grudniu (37 proc.), natomiast negatywną notę wystawia nieco ponad połowa Polaków (51 proc., spadek o 1 pkt proc.). Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu wyraża 12 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt. proc.).

Jaki procent badanych popiera premiera?

Podobnie jak ogólny stosunek do rządu i ocena jego działalności, stabilne pozostają też oceny premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, wyraża w styczniu 36 proc. badanych – dokładnie tyle samo, co w grudniu i listopadzie 2025 roku. Niezadowolenie z osoby premiera deklaruje natomiast nieco ponad połowa Polaków (53 proc. spadek o 1 pkt. proc. w stosunku do grudnia).

Nieco więcej niż co dziesiąty respondent (11 proc.) nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie. Jak zauważa CBOS - relatywnie największym zmianom na przestrzeni ostatniego miesiąca uległy zgeneralizowane oceny polityki gospodarczej rządu. Po niewielkim ich załamaniu w końcówce ubiegłego roku "obecnie mamy w tej kwestii do czynienia z lekkim powiewem optymizmu".

W styczniu pozytywnie zapatruje się na nasze perspektywy gospodarcze 39 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.), natomiast sceptycyzm wyraża niespełna połowa respondentów (49 proc., spadek o 3 pkt proc.). Tym samym CBOS odnotowuje powrót ocen do poziomu notowanego w listopadzie. Tak samo jak w poprzednich miesiącach 12 proc. respondentów nie ma na ten temat zdania.

Badanie zrealizowano w dniach 8–20 stycznia 2026 roku na próbie liczącej 938 osób (w tym: 55,5 proc. metodą CAPI, 26,4 proc. - CATI i 18,0 proc. - CAWI).