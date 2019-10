Podziemny pożar w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Doszło do niego ponad kilometr pod ziemią.

To najprawdopodobniej pożar węgla w jednym z wyrobisk. Dym w tym rejonie wieczorem zauważył jeden z pracowników. To on wezwał pomoc i tak rozpoczęto akcję gaśniczą.

W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany. Nie trzeba było także przeprowadzać ewakuacji, bo w tym miejscu nie ma wydobycia.

Zadymienie pojawiło się w miejscu, gdzie pochyły korytarz łączy się z chodnikiem wentylacyjnym. Akcja w tym miejscu powinna się niebawem zakończyć, ale miejsce to dalej będzie kontrolowane.