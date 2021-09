Prawie 8 tysięcy sztuk nielegalnego towaru z podrobionymi znakami znanych marek o wartości ponad 2,5 mln zł zabezpieczyli gdańscy policjanci, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, wspólnie z funkcjonariuszami pomorskiej KAS. Zatrzymana została jedna osoba.

Zdjęcie z akcji Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku / KAS /

Do ujawnienia sprzedaży towarów z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych doszło na jednym z targowisk w Gdańsku.

Mundurowi zabezpieczyli kilkaset sztuk kurtek, spodni, koszulek, bielizny, pasków i torebek oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi. Jakość towaru znacząco odbiegała od wyrobów oryginalnych. Osoba podejrzana o handel nielegalnym towarem została zatrzymana - poinformował w poniedziałek asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Po kontroli na targowisku funkcjonariusze sprawdzili wcześniej wytypowane miejsce, w którym mogły być przechowywane kolejne nielegalne wyroby.

Podejrzenia funkcjonariuszy potwierdziły się po wejściu do lokalu, w którym ujawnili oraz zabezpieczyli ponad 7 tysięcy sztuk podrobionych ubrań. Łącznie mundurowi zabezpieczyli prawie 8 tysięcy sztuk podrabianych wyrobów. Wartość strat pokrzywdzonych producentów to co najmniej 2,5 mln zł - podał Chrzanowski.

Zdjęcie z akcji Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku /



Za obrót przedmiotami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi grozi kara więzienia do dwóch lat, a w przypadku, gdy proceder był stałym źródłem dochodu, kara może wynosić do pięciu lat więzienia.