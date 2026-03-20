Zorganizowana grupa przestępcza odpowiedzialna za organizację nielegalnych gier hazardowych na terenie województwa mazowieckiego została rozbita. Służby zatrzymały 17 osób, dwie osoby trafiły do aresztu. Do grupy należeli obywatele Polski i Ukrainy. Zabezpieczono 350 tysięcy złotych w gotówce i 57 nielegalnych automatów do gier.

Służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą / Krajowa Administracja Skarbowa / Materiały prasowe

Akcję rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej przeprowadzili funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, którzy działali pod nadzorem stołecznej Prokuratury Okręgowej.

Akcja KAS na Mazowszu. Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą

Jak informuje rzecznik szefa Krajowej Administracji Skarbowej, st. asp. Justyna Pasieczyńska, do zatrzymania lidera grupy doszło 11 marca 2026 roku. To dobrze znany organom ścigania 44-letni Polak. Mężczyzna w przeszłości był wielokrotnie karany - zwykle za pobicia.

Wiadomo, że w ręce służb wpadli także pozostali członkowie grupy: trzech Polaków oraz para pochodząca z Ukrainy.

Służby przeprowadziły kontrole na terenie Warszawy, a także w mazowieckich powiatach: piaseczyńskim i grodziskim. Prowadzone śledztwo w tej sprawie dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych.

Podejrzani usłyszeli zarzuty

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz urządzania nielegalnych gier hazardowych.

Decyzją sądu dwóch zatrzymanych trafiło do aresztu. Na pozostałe osoby nałożono dozór policyjny.

W trakcie prowadzonej akcji ujawniono ponad 350 tysięcy złotych w gotówce w różnych walutach, które zostały zabezpieczone na poczet grożących kar. Część pieniędzy przestępcy ukryli w pluszowych zabawkach.

Służby ujawniły 350 tys. złotych w gotówce / Krajowa Administracja Skarbowa / Materiały prasowe

W sumie przeszukano 8 mieszkań i 13 lokali usługowych. To tam grupa organizowała nielegalne gry hazardowe.

Rzecznik szefa KAS przekazała także, że zabezpieczono 57 nielegalnych automatów do gier - "jednorękich bandytów". W jednym z lokali funkcjonariusze znaleźli 25 g marihuany - dodała. Jedenastu pracownikom lokali przedstawiono zarzut prowadzenia nielegalnych gier hazardowych.

W sumie ujęto 17 osób. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.