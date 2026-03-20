Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła projekt pamiątkowej złotej monety z wizerunkiem prezydenta USA Donalda Trumpa. To oznacza, że amerykańska mennica może rozpocząć jej wybijanie.

Zaakceptowany projekt monety z wizerunkiem Donalda Trumpa / Chris Delmas/AFP / East News

24-karatowa złota moneta z wizerunkiem prezydenta Donalda Trumpa ma być wybita z okazji obchodzonej w tym roku 250. rocznicy niepodległości USA. Jej nominał ani rozmiar nie są jeszcze znane. Nie wiadomo też, ile sztuk zostanie wybitych.

Z zatwierdzonego projektu wynika, że moneta będzie przedstawiać Donalda Trumpa z surowym wyrazem twarzy, opartego o biurko, patrzącego przed siebie.

Tak ma wyglądać moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa / cfa.gov /

Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła projekt jednogłośnie. Sam prezydent też już zaakceptował wzór monety.

Agencja AP przypomniała, że zgodnie z prawem podobizna żyjącego prezydenta USA nie może znaleźć się na monecie. Dotyczy to jednak monet będących w obiegu, a nie kolekcjonerskich.

Monarchowie i dyktatorzy umieszczają swoje twarze na monetach, a nie liderzy demokracji - powiedział agencji Reutera Jeff Merkley, senator demokratów, krytycznie oceniający ten pomysł.