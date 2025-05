Prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz poinformował, że spółka - w ramach centralizacji - rozpoczęła procesy zakupów systemów IT. Szef największego krajowego operatora pocztowego podkreślił, że przez 20 lat nie było żadnych inwestycji w systemy pocztowe, więc ich wymiana będzie "gigantycznym wyzwaniem".

Poczta Polska rozpoczęła procesy zakupów systemów IT w ramach centralizacji spółki. Nowy system będzie się nazywał Poczta+.

Prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz przyznał, że przez 20 lat brakowało inwestycji w systemy pocztowe, co czyni ich wymianę dużym wyzwaniem.

O dokładnych planach władz największego operatora pocztowego na rynku krajowym przeczytasz w poniższym artykule.

Poczta Polska inwestuje w systemy IT

Przed nami potężna zmiana dotycząca centralizacji systemu pocztowego, tzw. jednego okienka. System ten nazywa się Poczta+, a w jego ramach czekają nas inwestycje w systemy IT, w tym finansowo-księgowy, HR-owy i logistyczny - przekazał w rozmowie z PAP prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz.

Zaznaczył, że największe zmiany będą miały miejsce w ciągu półtora roku, kiedy to zacznie się zakup i wdrażanie systemów. Mniej więcej połowa przetargów czy procesów zakupowych już jest w trakcie realizacji - dodał.

Niestety, z żalem i frustracją muszę powiedzieć, że ostatnie 20 lat to jest czas zupełnego braku inwestycji w pocztowe systemy - podkreślił. Dodał, że najnowszy system pochodzi z 2007 roku, a więc ich wymiana to "gigantyczne wyzwanie".

Pytany, czy planowane są szkolenia dla pracowników nt. bezpiecznego korzystania z nowych systemów, przekazał, że odbywają się one "na bieżąco". Nasz dział cyberbezpieczeństwa ma jeden z najwyższych budżetów na ten i przyszły rok. Idziemy cały czas tą samą ścieżką: zgodności z przepisami unijnej dyrektywy NIS 2 (dyrektywa dot. cyberbezpieczeństwa - przyp. red.), czego oczekują nasi klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi - podkreślił.

Nie trzeba "rosnąć", tylko być rentownym

W maju br. Poczta Polska przekazała PAP, że w 2024 r. spółka zanotowała 213 mln zł straty netto. Strata była o 408 mln zł mniejsza wobec tej z 2023 r. Może to brzmieć paradoksalnie, że chwalimy się stratą, ale jest ona naprawdę znacznie mniejsza, niż rok temu. Na pewno dowieźliśmy też poprawę płynności - skomentował Sebastian Mikosz. Dodał, że Poczcie Polskiej udało się obniżyć koszty funkcjonowania, co jednak nie jest jeszcze "w pełni widoczne" z punktu widzenia klienta.

Prezes spółki wskazał, że częściowo został już zbudowany zespół, który będzie przeprowadzał transformację spółki. Nie powinniśmy mieć ambicji, żeby rosnąć, ale żeby być rentownym. A żeby być rentownym, trzeba działać z uwzględnieniem marży. Chodzi również o to, aby znaleźć swoje miejsce na rynku i zainwestować w usługi, które sprawią, że docelowo uniezależnimy się od usługi powszechnej, bo ona będzie gasła - mówił.

Do usług powszechnych zalicza się sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych do 2 kg, paczek na terenie Polski do 10 kg oraz zagranicznych do 20 kg. Poczta Polska na mocy decyzji prezesa UKE z 2015 roku pełni funkcję pocztowego operatora wyznaczonego do realizacji usług powszechnych do 31 grudnia 2025 r. Spółka jako jedyna złożyła też ofertę w konkursie na operatora wyznaczonego, który będzie świadczył usługi powszechne w latach 2026-2035.

Sebastian Mikosz podał, że w najbliższym czasie Poczta Polska będzie "rozpędzać na dużą skalę" sprzedaż produktów finansowych oraz "intensywnie rozwijać" usługę paletową. Jesteśmy też w trakcie intensywnych prac nad zwiększeniem naszej roli jako operator gotówki - dodał.

Trwa transformacja Poczty Polskiej

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Według spółki z jej usług korzysta ponad 90 proc. Polaków.

Zarząd firmy wdraża obecnie plan transformacji, który według jej prezesa ma przekształcić operatora "w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową", i jest potrzebny ze względu na trudną sytuację spółki. Plan transformacji obejmuje osiem obszarów: sprzedaż, logistykę, zasoby ludzkie, IT, organizację i zarządzanie, nieruchomości, finanse i grupę kapitałową. Przeznaczono na niego ok. 500 mln zł.

Niedawno Poczta Polska poinformowała PAP, że planuje zwiększenie inwestycji w 2025 r., "zwłaszcza w obszarze IT, aby podnieść bezpieczeństwo i automatyzację procesów biznesowych, co ma na celu dalszą transformację i budowę wartości organizacji".

Sebastian Mikosz pełnił obowiązki prezesa spółki od połowy lutego ub.r., a 25 marca 2024 r. rada nadzorcza powołała go na prezesa.