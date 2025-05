Uwaga na burze i grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla kilku województw. Prognozowane są opady deszczu i porywy wiatru. Gdzie w środę zagrzmi?

IMGW zapowiada burze z gradem - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

IMGW podaje, że alertem objęto woj. łódzkie, opolskie i dolnośląskie oraz częściowo woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i śląskie.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu z wielkością opadów od 15 do 25 mm. Lokalnie wystąpią opady gradu oraz porywy wiatru do około 70 km/h" - poinformowano na stronie IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje do godzin wieczornych.