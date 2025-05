Kwestia opłat abonamentowych za radio i telewizję powraca co roku jak bumerang. Choć wielu Polaków wciąż ignoruje ten obowiązek, do 25. dnia każdego miesiąca należy uregulować opłatę. Kontrolerzy Poczty Polskiej uprawnieni do sprawdzania rejestracji odbiorników odwiedzają nie tylko osoby prywatne, ale również przedsiębiorstwa i instytucje.

Pracownicy Poczty Polskiej mogą skontrolować abonament RTV / Marek BAZAK, ZOFIA BAZAK / East News Opłata RTV do 25. dnia miesiąca - w 2025 roku to 27,30 zł za telewizor i radio lub 8,70 zł za samo radio.

Kontrole Poczty Polskiej - kontrolerzy mogą odwiedzać domy, firmy i instytucje, a brak rejestracji sprzętu skutkuje karą maksymalnie do 819 zł.

Kary i egzekucje - za unikanie opłat grozi postępowanie skarbowe.

Zwolnieni z abonamentu są m.in. seniorzy 75+, osoby z I grupą inwalidzką, emeryci z niskim świadczeniem i bezrobotni (po złożeniu dokumentów).

Rejestracja odbiornika powinna nastąpić 14 dni od zakupu - obowiązek dotyczy nie tylko użytkowania, ale już samego posiadania sprzętu. Zobacz również: Masowe wezwania do zapłaty abonamentu RTV. Poczta Polska nie odpuszcza Abonament RTV. Ile wynosi opłata w 2025 roku? Miesięczna opłata za posiadanie radia i telewizora wynosi 27,30 zł, a za samo radio - 8,70 zł. Osoby, które zapłacą z góry za kilka miesięcy, mogą liczyć na zniżki. Przykładowo, roczna opłata przy jednorazowej płatności to 327,60 zł za oba odbiorniki i 104,40 zł za radio. Do drzwi Polaków zapukają kontrolerzy Poczty Polskiej - uprawnieni do sprawdzania, czy odbiorniki zostały zarejestrowane. Ich wizyty obejmują zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy czy instytucje publiczne. Choć nie ma obowiązku wpuszczania kontrolera do domu, jego spostrzeżenia - np. obecność odbiornika w widocznym miejscu - mogą wystarczyć, by wszcząć procedurę egzekucyjną. Kara za korzystanie z niezarejestrowanego sprzętu to 30-krotność miesięcznej opłaty, czyli nawet 819 zł, a za radio 261 zł. Dodatkowo Poczta Polska ma prawo dochodzić zaległych opłat za wcześniejsze miesiące. Jak informuje Poczta Polska, pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez kontrolera RTV jest niezbędne ustalenie podczas wykonywanej kontroli czterech elementów: obecność urządzenia

jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego

fakt rejestracji (albo jej brak)

okres używania (w kontekście 14 dniowego okresu na jego zarejestrowanie) Kto nie musi płacić? Nie wszyscy muszą regulować abonament RTV. Z opłat są zwolnione m.in.: osoby powyżej 75. roku życia

osoby z I grupą inwalidzką

emeryci po 60. roku życia, jeśli ich świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia

osoby niewidome i niesłyszące

bezrobotni, renciści socjalni, kombatanci i inwalidzi wojenni. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć stosowne dokumenty w placówce Poczty Polskiej. Ulga nie działa automatycznie - wymaga rejestracji i aktualizacji danych. Brak opłaty? Grożą surowe konsekwencje W przypadku nieopłacenia abonamentu, mimo posiadania zarejestrowanego odbiornika, Poczta Polska może nałożyć karę, a następnie przekazać sprawę do urzędu skarbowego. To z kolei może oznaczać zajęcie środków z konta, emerytury, wynagrodzenia lub renty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rejestracja odbiornika powinna nastąpić w ciągu 14 dni od jego nabycia, niezależnie od tego, czy sprzęt jest faktycznie używany. W 2024 roku Poczta Polska wysłała ponad 118 tys. wezwań do zapłaty. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "Fakt", 32 tys. abonentów uregulowało swoje zadłużenie, a dla kolejnych wystawiono 21 tys. tytułów wykonawczych.