W Wielką Sobotę, 4 kwietnia, placówki pocztowe będą obsługiwać klientów najpóźniej do godz. 13, natomiast 5 i 6 kwietnia, tj. w Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny wszystkie będą nieczynne - poinformowała we wtorek Poczta Polska.

Operator pocztowy zaznaczył w komunikacie, że 4 kwietnia niektóre placówki - np. te w urzędach czy galeriach handlowych - mogą funkcjonować w innych godzinach. Natomiast w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, czyli 5 i 6 kwietnia wszystkie placówki będą nieczynne.

Poczta Polska dodała, że we wtorek 7 kwietnia placówki wznowią pracę zgodnie ze standardowym czasem działania dla dnia roboczego. Placówki całodobowe zaczną pracę między godziną 6.00 a 8.00.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Firma dostarcza rocznie około 800 mln listów i około 80 mln paczek.