Od 1 sierpnia 2025 roku PKP Cargo SA oraz siedem dotychczas odrębnych zakładów spółki formalnie połączyły się w jeden podmiot. Celem zmian jest uproszczenie struktury, zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów operacyjnych - informuje spółka.

PKP Cargo konsoliduje struktury. Spółka działa jako jeden pracodawca i zapowiada dalsze zmiany / Shutterstock

PKP Cargo poinformowało, że od sierpnia 2025 roku funkcjonuje jako jeden pracodawca. Połączenie spółki z siedmioma dotychczas samodzielnymi zakładami ma przynieść oszczędności, poprawić jakość usług i zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku przewozów towarowych. Zintegrowanie naszej struktury zapewni Spółce wiele korzyści. Będziemy w stanie wygenerować oszczędności dot. procesów i używanych zasobów, wzrośnie też jakość naszych usług i konkurencyjność - podkreśliła prezes PKP Cargo Agnieszka Wasilewska-Semail.

W ramach nowej struktury skonsolidowano kluczowe procesy: handlowe, przewozowe, utrzymaniowe oraz wsparcia, takie jak HR, IT, zakupy, bezpieczeństwo czy zarządzanie nieruchomościami. Sekcje odpowiedzialne za naprawy i utrzymanie taboru zostały przypisane do Biura Taboru, a kwestie infrastrukturalne do Biura Infrastruktury, które powstało z przekształcenia dawnego Biura Nieruchomości i Administracyjno-Gospodarczego.

Restrukturyzacja i zwolnienia grupowe

Zmiany organizacyjne wpisują się w szerszy proces restrukturyzacji spółki. W lipcu 2024 roku sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo. Zzarząd zdecydował też o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, w wyniku których zatrudnienie zredukowano o 3665 osób. Obecnie spółka zatrudnia około 10 tysięcy pracowników, ale planowane są kolejne redukcje - do 1041 osób w 2025 roku i do 1388 w 2026 roku.

Pod koniec czerwca zarząd PKP Cargo zaproponował pracownikom zrzeczenie się części przywilejów wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) i zastąpienie ich nowym systemem motywacyjnym. Spółka podkreśla, że wprowadzone zmiany mają pomóc skuteczniej realizować cele restrukturyzacyjne i lepiej konkurować na rynku.

PKP Cargo to spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Udział PKP S.A. w kapitale spółki wynosi 33,01 proc. Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy i morski, a przewozy realizuje nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Holandii, na Węgrzech, Litwie i w Słowenii.