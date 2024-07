Zamiar zwolnienia do 30 proc. zatrudnionych przewiduje uchwała, podjęta w środę przez zarząd PKP Cargo - poinformowała spółka w komunikacie giełdowym. Zgodnie z uchwałą zwolnienia miałyby nastąpić do 30 września 2024 r.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Jak poinformowało PKP Cargo, konsekwencją podjęcia uchwały jest rozpoczęcie konsultacji zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w poszczególnych zakładach i centrali spółki.

Zwolnienia grupowe miałyby objąć do 30 proc. zatrudnionych w spółce, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych i nastąpić nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zawiadomienia do powiatowych urzędów pracy do dnia 30 września 2024 r. - sprecyzował kolejowy przewoźnik.

Jak poinformowała także spółka, pracownikom w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia przysługuje odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia. Szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia oraz informacja o wpływie restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostanie ustalona po zakończeniu konsultacji - zaznaczyło PKP Cargo.

Co mówią obie strony?

Związkowcy są zaskoczeni, bo dowiedzieli się o tej decyzji podczas spotkania z zarządem firmy.

Reporter RMF FM Michał Radkowski usłyszał od zarządu PKP Cargo, że dzisiejsze rozmowy były trudne, padło dużo mocnych słów i brakowało zgody w jakiejkolwiek kwestii.

Związkowcy dzisiejsze spotkanie nazywają "fatalnym". Są rozżaleni, że prezes spółki zamiast wdrażać plan naprawczy dla PKP Cargo zdecydował o zwolnieniach grupowych.

Mają też żal do ministra infrastruktury, że "roztacza parasol ochronny nad obecnym zarządem".

Prezes PKP Cargo Marcin Wojewódka tłumaczy, że zwalniania są konieczne, bo firma jest w fatalnej sytuacji finansowej.

Będzie bolało niestety, już boli. Mamy pełną świadomość, nie wszyscy są zadowoleni z tych działań, które podejmujemy, ale jestem głęboko przekonany, że damy radę - podkreśla.

Związkowcy reagują na to śmiechem. Pan prezes bardzo lubi marketing, bardzo lubi się sprzedawać. (...) To jest cynizm pana prezesa - mówią.

Trudna sytuacja PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo złożył 27 czerwca w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie wobec spółki postępowania sanacyjnego, złożenie wniosku miało na celu poprawę sytuacji finansowej oraz płynnościowej spółki.

Pod koniec maja tego roku zarząd PKP Cargo zdecydował o uruchomieniu programu skierowania do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy na 12 miesięcy w związku z trudną sytuacją spółki. Zarząd zaproponował ponadto stronie społecznej rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron tego układu. Z kolei w czerwcu zarząd przewoźnika podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Zgodnie z ostatnimi informacjami zarządu PKP Cargo, na koniec czerwca na nieświadczeniu pracy przebywało już ok. 20 proc. pracowników.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

Według danych spółki, jej udział w rynku w 2012 r. wynosił 50,4 proc. według masy przewiezionych ładunków i 60,2 proc. W 2023 r. wynik ten spadła odpowiednio do poziomu 33,1 proc. i 33,9 proc. W 2023 r. PKP Cargo osiągnęło 82,10 mln zł zysku wobec 148 mln zł w 2022 r. W I kwartale 2024 r. Grupa miała 118 mln zł straty wobec 104 mln zł zysku w I kwartale ub.r. Przychody z działalności operacyjnej spadły natomiast do 1,19 mld zł z 1,58 mld zł w I kwartale 2023 r.