Dotknięte ulewami zostało z kolei hrabstwo Harford, gdzie wiele razy na pomoc mieszkańcom wyjeżdżały służby. Doszło tam do tragedii, w wyniku której zginął 13-letni chłopiec. Według strażaków w czasie intensywnych deszczów dzieci bawiły się w miejscu, przy którym woda spływa do zbiornika retencyjnego. W pewnym momencie nurt porwał nastolatka i wciągnął go do przepustu. Służby musiały też ewakuować dwie osoby, które utknęły w częściowo zanurzonym w wodzie samochodzie.