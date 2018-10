Do Senatu wpłynie projekt zmiany w konstytucji, zwiększający liczbę senatorów do 102 tak, że w jego skład wejdzie dwóch przedstawicieli Polonii. "Jest to symbolicznie podziękowanie za jej wkład w odzyskanie niepodległości" - poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

