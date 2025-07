Gigantyczny pożar w Ząbkach

Wczoraj wieczorem zapaliło się poddasze w jednym z budynków na osiedlu przy ulicy Powstańców w podwarszawskich Ząbkach; według wojewody mazowieckiego pożar uszkodził ponad dwieście mieszkań. W nocy straż pożarna poinformowała, że pożar bloków w Ząbkach został już opanowany, dogaszane są zarzewia ognia.

W nocy z poniedziałku na wtorek pożar wybuchł na podstacji energetycznej w okolicy stacji metra Racławicka, przez co uszkodzeniu uległy urządzenia związane z zasilaniem i sterowaniem ruchu pociągów, w tym światłowody. Spowodowało to nie tylko wyłączenie ruchu na linii M1, ale również utrudnienia na linii M2. Z kolei w środę doszło do pożaru stacji transformatorowej na Pradze-Południe .

Jeśli chodzi o sytuację na granicy, od kilku dni toczy się debata na temat organizowanych tam "patroli obywatelskich". Na niektórych odcinkach granicy polsko-niemieckiej pojawiły się bowiem osoby związane z tzw. Ruchem Obrony Granic, powołanym przez działacza środowisk narodowych Roberta Bąkiewicza. Członkowie tego ruchu deklarują, że "pilnują granicy przed osobami próbującymi ją nielegalnie przekroczyć". W Porannej rozmowie w RMF FM ich działania chwalił Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu ocenił, że poruszenie obywateli sytuacją na granicy jest bezprecedensowe. To są dziesiątki miejsc na granicy i setki obywateli (...). Większości obywateli nie podoba się to, jak Niemcy nas traktują. Nie podoba się słabość obecnego rządu i nie podoba się upokarzanie funkcjonariuszy przez robienie z nich taksówkarzy dla nielegalnych migrantów - mówił.

Premier Donald Tusk zapowiedział przywrócenie od poniedziałku 7 lipca czasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Kontrole mają zostać przywrócone na 30 dni - od 7 lipca do 5 sierpnia. Premier wyjaśnił, że czasowe przywrócenie kontroli jest konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów; skrytykował jednocześnie polityczne wykorzystywanie sytuacji na granicy.