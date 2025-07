Pożar wybuchł w środę wieczorem na terenie zakładów energetycznych na warszawskim Grochowie. Płonęła tam stacja transformatorowa. Nikomu nic się nie stało, a także nie doszło do przerw w dostawie prądu dla okolicznych mieszkańców.

Pożar infrastruktury energetycznej w Warszawie / PAP/Leszek Szymański / PAP/EPA

Jak donosi reporter RMF FM, pożar nie został jeszcze opanowany, ale strażacy robią, co mogą, aby jak najszybciej ugasić transformator. Jest to o tyle problematyczne, że w środku znajduje się olej, który bardzo trudno dogasić.

Jak zapewnia straż pożarna, nie ma zagrożenia, by ogień rozprzestrzenił się na okoliczne domy.

Na miejsce skierowano dziewięć wozów gaśniczych, w tym dwa dysponujące proszkiem używanym przy pożarach instalacji elektrycznych.

Nie ma osób poszkodowanych i najprawdopodobniej nie będzie przerw w dostawie prądu dla okolicznych budynków - zapewnia Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Kierzkowski dodał także, że z każdą godziną ogień będzie mniejszy, ale działania strażaków skończą się najwcześniej za kilka godzin.

Nieznane są jeszcze dokładne przyczyny pożaru, ale najprawdopodobniej doszło do przegrzania w wyniku dzisiejszego upału i zbyt wysokiej temperatury.

Po godz. 23 Karol Kierzkowski poinformował RMF FM, że większość jednostek straży pożarnej wróciła już do baz, ale kilku strażaków przez kilka godzin będzie zabezpieczało miejsce, w którym doszło do zapalenia. Na transformator będzie jeszcze prewencyjnie wylewana piana gaśnicza, aby nie doszło do zapalenia.

Policja wyjaśnia przyczyny pożaru.