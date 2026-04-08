Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji skierowała zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań osób odpowiedzialnych za prowadzenie w likwidacji Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. Przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak w komunikacie opublikowanym na stronie instytucji podkreśla, że państwo polskie nie może akceptować sytuacji, w której kluczowe media funkcjonują w warunkach budzących wątpliwości co do legalności ich działań.

KRRiT złożyła zawiadomienie do prokuratury, domagając się zbadania legalności działań zarządów mediów publicznych będących w stanie likwidacji.

Przewodnicząca KRRiT wskazuje na możliwe naruszenie konstytucyjnego porządku państwa oraz utrzymywanie fikcji prawnej w funkcjonowaniu TVP, Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych.

Stan likwidacji mediów publicznych trwa od grudnia 2023 roku i do tej pory nie został cofnięty przez właściciela, mimo zapewnień o tymczasowości tego rozwiązania.

KRRiT kieruje zawiadomienie do prokuratury

Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Agnieszka Glapiak, poinformowała o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie działań osób odpowiedzialnych za prowadzenie w likwidacji Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. W swoim oświadczeniu podkreśliła, że państwo polskie nie może akceptować sytuacji, w której kluczowe instytucje funkcjonują w warunkach budzących poważne wątpliwości prawne.

Spór o legalność likwidacji mediów publicznych

Według przewodniczącej KRRiT, w grudniu 2023 roku doszło do bezprawnego przejęcia mediów publicznych, a następnie sądy uznały stan ich likwidacji. Agnieszka Glapiak zwraca uwagę, że obecna sytuacja, w której media publiczne funkcjonują w stanie likwidacji, może być jedynie pozorna i prowadzić do utrzymywania fikcji prawnej. Jej zdaniem, obywatele mają prawo do przejrzystości, a media publiczne powinny być zarządzane w sposób wiarygodny i odpowiedzialny.

Prokuratura ma wyjaśnić wątpliwości

Przewodnicząca KRRiT oczekuje, że prokuratura rzetelnie zbada, czy proces likwidacji mediów publicznych jest prowadzony zgodnie z prawem, czy też mamy do czynienia z działaniami mającymi na celu jedynie utrzymanie fikcji prawnej. W swoim oświadczeniu podkreśliła, że prokuratura powinna również sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia konstytucyjnego porządku państwa oraz bezprawnego wpływania na działania organu konstytucyjnego, jakim jest KRRiT.

Likwidacja mediów publicznych - tło sprawy

Media publiczne zostały postawione w stan likwidacji w grudniu 2023 roku. Decyzja ta została ogłoszona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które tłumaczyło ją wstrzymaniem finansowania przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Resort podkreślał, że likwidacja miała na celu zabezpieczenie dalszego funkcjonowania spółek, przeprowadzenie koniecznej restrukturyzacji oraz ochronę miejsc pracy. Jednocześnie zaznaczono, że stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela, jednak do tej pory nie podjęto takiej decyzji.

Wprowadzenie mediów publicznych w stan likwidacji wywołało liczne kontrowersje i spory polityczne. Przewodnicząca KRRiT zwraca uwagę, że działania te doprowadziły do utraty setek tysięcy widzów i słuchaczy przez media publiczne. Podkreśla również, że państwo nie może tolerować sytuacji, w której kluczowe instytucje funkcjonują w warunkach niepewności prawnej, a obywatele mają prawo oczekiwać pełnej przejrzystości i odpowiedzialności ze strony zarządzających.

