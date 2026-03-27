​Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję KRRiT o nałożeniu na TVN 550 tys. zł kary za emisję reportażu "Franciszkańska 3", z którego wynikało, że Karol Wojtyła - zanim jeszcze został papieżem Janem Pawłem II - miał wiedzieć o nadużyciach seksualnych księży i je ukrywać. W uzasadnieniu sąd wskazał, że materiał nie był atakiem na Kościół katolicki, a poruszanie tematu ochrony małoletnich stanowi fundament demokracji - poinformował w piątek TVN24.

Sąd uchylił decyzję KRRiT ws. reportażu "Franciszkańska 3"

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 27 marca w całości uchylił decyzję ówczesnego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 4 marca 2024 r. Maciej Świrski zarzucił wtedy TVN SA naruszenie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji poprzez emisję reportażu "Franciszkańska 3" i zdecydował o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 550 tys. zł.

TVN24 w piątek podał, że w ustnych motywach uzasadnienia sąd wskazał, że audycji "Bielmo. Franciszkańska 3" nie można przypisać propagowania postaw sprzecznych z prawem czy naruszających chrześcijański system wartości.

"Audycja nie była atakiem na Kościół. Państwo polskie nie dokonało dogłębnego rozliczenia zjawiska pedofilii w Kościele katolickim, a poruszanie w materiałach dziennikarskich tak doniosłych społecznie tematów jak ochrona małoletnich wobec instytucji zaufania, jakimi są Kościoły i związki wyznaniowe, jest fundamentem demokracji" - zaznaczono w informacji.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok ws. TVN i "Franciszkańskiej 3". Sąd uchyla karę KRRiT

Jak informuje TVN24, z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że audycja została przygotowana rzetelnie i zgodnie z zasadami staranności dziennikarskiej na podstawie rozmów z gronem licznych świadków.

"Nawet gdyby jednak doszło do nieprawidłowości w tym zakresie, przewodniczący KRRiT nie jest uprawniony do badania tych okoliczności, a przepisy ustawy o radiofonii i telewizji nie dają podstawy prawnej do nałożenia kary na nadawcę" - podkreślono, dodając, że ochronie dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych służy odrębny tryb przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego.

Reportaż "Bielmo. Franciszkańska 3". Rekordowa liczba skarg

Reportaż "Bielmo. Franciszkańska 3" Marcina Gutowskiego premierę miał 6 marca 2023 r. Przedstawiona została w nim teza, że Karol Wojtyła jako metropolita krakowski tuszował przypadki pedofilii wśród duchownych.

W marcu 2024 r. KRRiT informował, że "po emisji reportażu do Krajowej Rady wpłynęła rekordowa w historii KRRiT liczba skarg". Podano, iż zarejestrowano 6058 wystąpień (maili, formularzy ze strony internetowej, zgłoszeń przez platformę ePUAP i listów wysyłanych tradycyjną pocztą). Wystąpienia te zawierały 39 tys. 613 podpisów obywateli wyrażających swój sprzeciw wobec treści zawartych w audycji.

KRRiT Świrskiego: Materiał nie spełnia kryteriów reportażu

Zdaniem KRRiT "w toku postępowania wyjaśniającego, wszczętego przez KRRiT, eksperci potwierdzili, iż materiał nie spełnia kryteriów reportażu oraz standardów etyki dziennikarskiej".

Zaznaczono, że "w audycji oparto się na materiałach Służby Bezpieczeństwa okresu PRL (donosy uzyskiwane przez SB) i nie sprawdzono innych zbiorów dokumentacyjnych". "Nie przeprowadzono wnikliwej kwerendy, nie powiązano wydarzeń, a całą narrację dopasowano do postawionej wcześniej tezy.

Analiza materiału wykazała występowanie w audycji treści sprzecznych z prawem i dobrem społecznym, godzących w uczucia religijne, w tym konkretnym wypadku katolików i dezinformujących opinię publiczną" - wskazano.

Przewodniczący KRRiT wezwał nadawcę do zaniechania łamania prawa i podjął decyzję o nałożeniu sankcji pieniężnej w wysokości 550 tys. zł.

TVN kontra KRRiT Świrskiego

TVN wniósł odwołanie od decyzji Świrskiego. Jak w kwietniu 2024 r. powiedziała PAP reprezentująca stację radca prawny Paulina Maślak-Stępnikowska, postawa KRRiT i jej przewodniczącego jest "instytucjonalnym działaniem i ingerowaniem w wolność słowa".

28 lipca 2025 r. Maciej Świrski został odwołany z funkcji szefa KRRiT. Wcześniej Sejm opowiedział się za pociągnięciem go do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Wstępny wniosek w tej sprawie złożyła grupa 185 posłów zarzucających Świrskiemu naruszenia w trzech różnych segmentach: blokowania ok. 300 mln zł z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowania koncesji dla nadawców prywatnych (TVN, TVN 24, Radia TOK FM, Radia ZET), a także niewykonywania badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce. Obecnie przewodniczącą KRRiT jest Agnieszka Glapiak.