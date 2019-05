Najpierw uroczysty apel, pokaz musztry paradnej i wojskowa defilada. Później to, na co wszyscy czekali przedeptując z nogi na nogę, czyli pokazy lotnicze. Tak w skrócie wyglądały piątkowe obchody Święta Dowództwa 3. Skrzydła i 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego. Na zaproszenie tamtejszej jednostki do wielkopolskiego Powidza przyjechali dowódcy i piloci ze wszystkich zaprzyjaźnionych baz lotniczych w kraju. Jednym z najważniejszych akcentów uroczystości było nadanie sztandaru powidzkiej bazie. Uroczystości i pokazy podziwiały całe rodziny.

REKLAMA