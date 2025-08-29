W aplikacji mObywatel pojawi się nowa zakładka, która umożliwi dostęp do Poradnika bezpieczeństwa - poinformował zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk SG Mariusz Marchlewicz. Nowa funkcja pozwoli przygotować się na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe - od pożarów i powodzi, po zagrożenia militarne i cyberataki.

/ Shutterstock

Już wkrótce użytkownicy aplikacji mObywatel zyskają dostęp do nowej zakładki z Poradnikiem bezpieczeństwa, o którym więcej można przeczytać TUTAJ .

Poradnik bezpieczeństwa w mObywatelu

Aplikacja mObywatel, popularna wśród Polaków cyfrowa platforma usług publicznych, wzbogaci się o nową funkcjonalność. Wkrótce pojawi się w niej zakładka z Poradnikiem bezpieczeństwa. Jak poinformował płk SG Mariusz Marchlewicz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, użytkownicy będą mogli w każdej chwili sprawdzić praktyczne wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Nowa funkcja to część szeroko zakrojonej misji edukacyjnej realizowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Celem jest zwiększenie świadomości i przygotowanie obywateli na różne scenariusze kryzysowe.

Co zawiera Poradnik bezpieczeństwa?

Poradnik bezpieczeństwa został przygotowany we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ekspertami z zakresu bezpieczeństwa. Dokument liczy 54 strony i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

W poradniku znajdują się m.in.:

praktyczne instrukcje dotyczące pierwszej pomocy,

zasady ewakuacji i przygotowania plecaka ewakuacyjnego,

wskazówki dotyczące higieny w sytuacjach kryzysowych,

informacje o ochronie zwierząt domowych,

gotowe plany działania na wypadek ewakuacji lub długotrwałego braku prądu.

Poradnik porusza także tematy współczesnych zagrożeń, takich jak cyberataki, dezinformacja, terroryzm oraz potencjalne skażenia chemiczne czy radiacyjne.

Poradnik trafi do każdego domu

Podczas oficjalnej prezentacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że poradnik zostanie wysłany do każdego gospodarstwa domowego. Najlepiej, aby leżał na stole w kuchni, by każdy miał do niego łatwy dostęp - zaznaczył minister.

Dzięki integracji z aplikacją mObywatel, dostęp do poradnika będzie jeszcze łatwiejszy - wystarczy kilka kliknięć na smartfonie, by zapoznać się z kluczowymi informacjami, które mogą uratować życie w sytuacji zagrożenia.