Sąd rodzinny i nieletnich zajmie się sprawą 35-letniej mieszkanki Olsztyna, która będąc kompletnie pijaną miała pod opieką czworo małych dzieci. Kobieta była w zaawansowanej ciąży. Dziećmi zaopiekowała się babcia - podała komenda miejska policji w Olsztynie.

W środę późnym wieczorem oficer dyżurny Komendy Miejskiej policji w Olsztynie przyjął zgłoszenie dotyczące awantury, do której miało dojść w jednym z mieszkań w centrum Olsztyna.

Interwencję zgłosiła kobieta, która pokłóciła się ze swoim partnerem o paczkę papierosów. Interweniujący policjanci w mieszkaniu zastali pijaną kobietę w zaawansowanej ciąży, jej 51-letniego partnera, również pijanego, oraz czwórkę dzieci w wieku 2, 3, 7 i 11 lat.

2 i pół promila w zaawansowanej ciąży

Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości, że zarówno 35-letnia kobieta, jak i jej partner są pijani. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że w organizmie ciężarnej kobiety było prawie 2,5 promile alkoholu. Z uwagi na ryzyko zagrożenia ciąży, na miejsce interwencji wezwano załogę karetki pogotowia. Ostatecznie kobieta nie wyraziła zgody na przewiezienie jej do szpitala - poinformował podkom. Rafał Prokopczyk.

51-letni partner kobiety został przewieziony do izby wytrzeźwień. Na miejsce wezwano babcię dzieci, która zobowiązała zaopiekować się nimi oraz swoją córką do wytrzeźwienia. Policjanci sporządzili dokumentację, która trafi do dzielnicowego, pracowników MOPS-u, sądu rodzinnego i nieletnich. Wobec 35-latki już toczy się postępowanie o odebranie jej praw rodzicielskich.