Wrocławscy policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi w Wielkiej Brytanii. Grupa miała działać w latach 2015-2016. To kolejni podejrzanie w tej sprawie. Wcześniej zatrzymano m.in. dwóch Polaków, którzy kierowali tą grupą.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja

Zatrzymani w ostatnim czasie to dwaj mężczyźni w wieku 22 i 31 lat i dwie kobiety w wieku 26 i 28 lat. Zostali ujęci w domu we wrocławskiej dzielnicy Psie Pole. Trafili na trzy miesiące do aresztu.

Ofiarami grupy zajmującej się handlem ludźmi byli Polacy, którzy wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii do pracy. Sprawcy mieli im zapewnić dobrze płatną pracę. W Wielkiej Brytanii jednak zabierano pokrzywdzonym dokumenty i zarobione pieniądze, pozostawiając im jedynie drobne kwoty - mówi rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski.

Grupę udało się rozbić dzięki współpracy polskiej i brytyjskiej policji. Pierwszą osobę podejrzaną w tej sprawie zatrzymano w 2016. r. w Wielkiej Brytanii. Brytyjski sąd za popełnione przez niego przestępstwa związane z m.in. z handlem ludźmi skazał go na karę pozbawienia wolności w wymiarze 7 lat - przekazał Petrykowski.



W lutym tego roku polska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch Polaków, którzy kierowali grupą. To 51-letni Edward P. ps. Edek i 33-letni Franciszek Z. ps. Saso.

