Tragiczne skutki gołoledzi. W Warszawie 38-latek zmarł po tym, jak poślizgnął się i uderzył głową w chodnik. Śliskie chodniki i drogi są w wielu regionach kraju. Rano w Białymstoku zawieszone zostało kursowanie komunikacji miejskiej. Prezydent miasta zaapelował o odwołanie lekcji w szkołach. Po godz. 8 sytuacja w mieście zaczęła się poprawiać - zdecydowano o stopniowym wyjeżdżaniu autobusów na trasy. Nawiany na trasy śnieg od wczorajszego wieczora uniemożliwia przejazd nr DK 38 Głubczyce - Kędzierzyn Koźle na Opolszczyźnie. Utworzyły się tam ogromne, nawet dwumetrowe zaspy. Kierowcy zostawili samochody i zostali przewiezieni w bezpieczne miejsca. Najnowsze informacje związane z niebezpiecznymi zjawiskami w pogodzie zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Tak o poranku wyglądały chodniki i ulice w Warszawie / Gorąca Linia RMF FM

11:22

W woj. warmińsko-mazurskim od rana karetki wyjeżdżały już 134 razy. Wczoraj o analogicznej porze wyjazdów karetek było zaledwie 10 - poinformował rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.

Oblężone są poradnie ortopedyczne w całym regionie Warmii i Mazur. W Olsztynie, aby dodzwonić się do rejestracji w przychodni, gdzie pracuje ortopeda trzeba czekać na połączenie kilkadziesiąt minut.

11:18

Do ok. trzydziestu zdarzeń na drogach wyjeżdżali przez ostatnie dwanaście godzin strażacy z województwa kujawsko-pomorskiego. W większości śliska nawierzchnia powodowała, że auta wjeżdżały do rowu. W zderzeniu dwóch ciężarówek i samochodu osobowego na S10 na wysokości Torunia na odcinku węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych.

Sytuacja na drogach się stabilizuje we wtorek przed południem. Główne trasy są już czarne i nie są śliskie. Obecnie uczestniczymy w działaniach przy dwóch zdarzeniach drogowych - w Bydgoszczy i Działyniu. W ostatnich godzinach takich zgłoszeń było jednak ok. 30 - poinformował dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP Krzysztof Kuczborski.

Większość wyjazdów strażaków dotyczyła wjechania aut do rowu bądź kolizji.

Mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy w mediach społecznościowych zgłaszają nadal wiele przypadków śliskich chodników i okolic przystanków komunikacji miejskiej.

11:11

W woj. warmińsko-mazurskim rośnie liczba szkół, do których z powodu gołoledzi nie dojechali uczniowie - poinformował rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. Dodał, że najgorsza sytuacja jest na wschodzie regionu, gdzie temperatura oscyluje wokół zera i pada deszcz.

Do kuratorium oświaty dotarły sygnały o odwołanych zajęciach lekcyjnych z gmin: Ełk, Wydminy, Pisz, Węgorzewo, Budry i Pozezdrze. Sygnały te wciąż napływają - poinformował Guzek.

Na drogach wojewódzkich pracuje obecnie 60 jednostek sprzętu do posypywania dróg. Mimo to warunki jazdy są bardzo trudne, zwłaszcza na Mazurach, gdzie temperatura jest bliska zeru, a wciąż pada deszcz.



10:43

Około 50 pacjentów trafiło od wieczora do Szpitala Miejskiego im. Strusia w Poznaniu w związku ze złamaniami, zwichnięciami i stłuczeniami. W poniedziałek wieczorem opady marznącego deszczu oblodziły w Poznaniu nie tylko ulice, ale także chodniki i przystanki.

Ofiary warunków pogodowych które trafiły na nasz SOR to osoby ze złamanymi rękami i nogami, ze stłuczeniami bioder i barków. Wśród pacjentów dominują osoby starsze - mówi rzecznik szpitala Tomasz Dolata.

Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Robert Judek powiedział, że minionej doby pracowało 26 zespołów ratownictwa medycznego, w Poznaniu i powiecie poznańskim wyjeżdżali do ponad 270 interwencji. Około 60 z nich dotyczyło urazów wywołanych warunkami pogodowymi.

Judek podkreślił że ponad 30 przypadków to były wyjazdy do osób poszkodowanych na ulicach i chodnikach. Przyznał, że sporo osób;, które doznało urazu wracało o własnych siłach do domów i dopiero stamtąd ruszało do placówek medycznych po pomoc.



10:29

Z powodu porannej gołoledzi, komunikacja miejska w Białymstoku została rano wstrzymana. Teraz powoli ruch wraca do normy. O sytuacji opowiedział Tadeusz Truskolaski prezydent Białegostoku w rozmowie z Tomaszem Weryńskim w internetowym Radiu RMF24.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj rozmowy Tomasza Weryńskiego z prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim

Na chodnikach zalega około pół centymetrowa warstwa lodu. Jest ona posypana solą, ale bardzo trudno, aby w tak krótkim czasie sól spenetrowała lód. Na szczęście cały czas miasto było przejezdne. Myślę, że tutaj też mieszkańcy zachowali się bardzo roztropnie i odpowiedzialnie i po prostu nie wyjechali też na ulice - przyznał prezydent Białegostoku.



Tadeusz Truskolaski opowiedział, dlaczego nie doszło szczęśliwie do paraliżu komunikacyjnego. Główne drogi były posypywane jeszcze zanim wystąpił ten opad. O godzinie 02:53 mieliśmy komunikat z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o zagrożeniu marznącymi opadami na terenie województwa podlaskiego. Natomiast nasze służby już o północy ogłosiły akcję czynną i na drogi wyjechał cały dostępny sprzęt - mówił gość Radia RMF24.



Tadeusz Truskolaski wspominał, że zaapelował do dyrektorów szkół, by podjęli decyzje o odwołaniu lekcji. Dzisiaj w niektórych liceach są zaplanowane matury próbne i tam dyrektorzy będą rozstrzygać, co zrobić. Ale uważam, że w większości szkół zajęcia zostały odwołane, szczególnie w podstawówkach - mówił prezydent miasta. Zaznaczył także, że dzieciom, które dotarły już do szkoły, będzie zapewniona opieka wychowawcza.



Według prezydenta pogoda ma się poprawić koło południa. Do tej pory nie zaleca wychodzić z domów, szczególnie osobom starszym. Jestem prezydentem ponad 16 lat i nie pamiętam, żeby w tym czasie choć na kilka godzin była wstrzymana komunikacja. Dzisiaj doszło do największego oblodzenie ulic i chodników i chociaż kilka razy to się zdarzyło, to były one raczej krótkotrwałe i nie występowała tak gruba warstwa lodu jak dzisiaj - mówił Tadeusz Truskolaski.

10:18

Przejazd drogą krajową nr 16 na Mazurach jest bardzo utrudniony z powodu gołoledzi. We wsi Klusy w rowie jest kilka aut: osobowe, tir i dwie solarki. Policja z powodu gołoledzi nie może dojechać na miejsce zdarzenia - poinformowała GDDKiA w Olsztynie.

Najpierw do rowu wjechał tir przewożący zwierzynę. "Następnie solarka wpadła do rowu, wyruszyła na miejsce kolizji kolejna solarka, która zderzyła się z samochodem osobowym, druga solarka wpadła również do rowu" - podała GDDKiA. Pierwszej solarce udało się wyjechać z rowu ale tylko na chwilę - zaraz znowu wjechała do rowu.

Obecnie na miejscu jest solarka, która byłaby w stanie posypywać drogę, ale - jak podała GDDKiA - "jeden z kierowców, który brał udział w zdarzeniu, nie zgadza się aby kierowca solarki opuścił miejsce kolizji, dopóki policja nie dojedzie".



10:16

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało o ostrożność do pieszych i kierowców w związku z oblodzonymi ulicami i chodnikami. Alerty przed marznącymi opadami powodującymi śliskość dróg i chodników wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"IMGW wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami i silnym wiatrem we wschodniej i południowo-zachodniej części kraju. Ulice i chodniki w całej Polsce mogą być pokryte cienką, niewidoczną warstwą lodu. Kierowcy i piesi - uważajcie" - napisało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. We wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Alerty drugiego stopnia Instytut wydał dla województwa podlaskiego i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.