Nad ranem możliwe silne zamglenia. Temperatura od zera na wschodzie i południu, około 2 w centrum do 8 stopni Celsjusza w Beskidach. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, lokalnie na południu w porywach osiągający do 70 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach może wiać z siłą do 80 km/h, a w Bieszczadach do 100 km/h - dodała.

Noc pochmurna i mglista

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże, tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Gdzieniegdzie w północnej połowie kraju opady deszczu lub mżawki. Miejscami na południu kraju i lokalnie na Pomorzu mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od -6 st.C w Małopolsce, około 0 st.C w centrum, do 4 st.C na zachodzie i 5 st.C nad morzem, w dolinach karpackich -8 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na południu porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy do 90 km/h.

W środę w całym kraju na plusie

W środę zachmurzenie duże, na południu i południowym wschodzie okresami umiarkowane. Na Podkarpaciu i południu Małopolski bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju opady deszczu, w rejonach podgórskich Sudetów możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Początkowo na południu mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 0 st.C w Małopolsce i w dolinach karpackich do 6 st.C na północnym zachodzie i nad morzem, w Kotlinie Jeleniogórskiej do 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, w rejonach podgórskich porywy do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach porywy do 90 km/h.