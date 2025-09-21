Nad Morzem Bałtyckim wykryto rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M, który poruszał się bez zgłoszonego planu lotu i bez kontaktu radiowego. W odpowiedzi, z bazy w Rostocku wystartowały dwa niemieckie Eurofightery, które przechwyciły maszynę w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. To kolejna z całej serii prowokacji Moskwy wobec krajów NATO.

Rosja prowokuje NATO nad Bałtykiem – niemieckie Eurofightery przechwytują rosyjski samolot rozpoznawczy / Shutterstock

Według informacji podanych przez "Bild", rosyjskie samoloty rozpoznawcze regularnie pojawiają się nad Bałtykiem bez włączonych transponderów, co uniemożliwia identyfikację ich trasy, wysokości i typu maszyny. Ił-20M, konstrukcja jeszcze z czasów ZSRR, jest wykorzystywany przez Rosję do zbierania danych radarowych i radiowych.

To nie pierwszy taki incydent w ostatnich tygodniach. 26 sierpnia oraz w marcu tego roku również odnotowano obecność Ił-20M nad Bałtykiem, a 10 września sojusznicze wojsko zestrzeliło rosyjskie drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Dodatkowo, w piątek trzy rosyjskie myśliwce wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii, a tego samego dnia inne rosyjskie samoloty dokonały przelotu na niskim pułapie nad platformą Petrobalticu.

Eksperci podkreślają, że tego typu działania mają na celu testowanie gotowości i reakcji państw NATO. Regularne naruszanie przestrzeni powietrznej oraz loty bez zgłoszenia i kontaktu radiowego są postrzegane jako element presji i demonstracji siły ze strony Rosji.

Niemiecka Luftwaffe oraz inne siły powietrzne NATO pozostają w stałej gotowości, by reagować na podobne incydenty. Sytuacja w regionie Bałtyku pozostaje napięta, a kolejne prowokacje ze strony Rosji mogą prowadzić do dalszej eskalacji.

Ił-20M to rosyjski (wcześniej radziecki) samolot rozpoznawczy i zwiadowczy, opracowany na bazie popularnego transportowca Ił-18. Maszyna została wprowadzona do służby w latach 70. XX wieku i do dziś jest wykorzystywana przez Siły Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej.

Ił-20M jest przeznaczony do prowadzenia rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT/ELINT), czyli przechwytywania i analizowania sygnałów radiowych, radarowych oraz komunikacyjnych przeciwnika. Samolot wyposażony jest w zaawansowane systemy radarowe, anteny oraz aparaturę do nasłuchu i rejestracji sygnałów elektronicznych. Na pokładzie znajduje się także sprzęt do analizy zdjęć i transmisji danych do centrów dowodzenia.