Do końca września pracujący od prawie roku ministerialny zespół, który zajmuje się strategią dla centrów zdrowia psychicznego, ma przedstawić raport z propozycjami, w jaki sposób dalej rozwijać te placówki - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Możliwe jest kolejne przedłużenie trwającego od 2018 roku pilotażu działania tych placówek. Część organizacji pacjentów domaga się, by centra były wprowadzone na stałe, nie w ramach pilotażu. To ułatwiłoby otwieranie nowych lecznic.

Ministerstwo Zdrowia chce, by centra zdrowia psychicznego działały docelowo w całej Polsce. Jednak od wielu miesięcy jest ich wciąż 117, przez co obejmują zaledwie 52 proc. polskiej populacji. Była minister zdrowia Izabela Leszczyna na początku tego roku zapowiadała w RMF FM, że do końca roku centra obejmą 80 proc. Dzisiaj wiadomo już, że tego planu nie uda się zrealizować. Aktualny pilotaż trwa do końca grudnia, a dopiero potem możliwe będzie otwieranie nowych placówek.

Wciąż nie wiadomo, kiedy i w jakim tempie centrów będzie przybywać.

Czekamy na raport wypracowany wspólnie z przedstawicielami środowiska. Chcemy określić standard postępowania w centrach zdrowia psychicznego. Drugi element to wejście centrów zdrowia psychicznego do koszyka świadczeń. To wymaga wycenienia tego świadczenia, żeby prezes NFZ mógł wydać zarządzenia będące podstawą do ogłaszania konkursów i kontraktowania tego świadczenia. To jest proces, który jest liczony w tygodniach i miesiącach. Zegar zacznie tykać w momencie, gdy dostaniemy raport od ministerialnego zespołu - opisuje w rozmowie z RMF FM zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Jakub Sękowski.

Punkt docelowy nie pozostawia wątpliwości. Centra zdrowia psychicznego mają być rodzajem świadczeń, które są podstawowym sposobem udzielania świadczeń w opiece psychiatrycznej na terenie całego kraju. Nie dla niektórych, w ramach pilotażu. Centra mają być zakontraktowane dla terenu całego kraju. To jest sprawdzona, efektywna i przynosząca dobre rezultaty forma leczenia, blisko miejsca zamieszkania i pracy - dodaje.

Aktualną listę centrów zdrowia psychicznego znajdziesz TUTAJ .

Trzy scenariusze dla centrów. "Wiele zależy od raportu"

Jakie są dalsze możliwości dotyczące pilotażu, który formalnie kończy się w grudniu? Możliwe, że 31 grudnia 2025 roku zakończymy pilotaż i centrów będzie tyle, ile zdecyduje się przystąpić do konkursu ogłaszanego przez NFZ. Będzie ich 117, czyli te, które są teraz, i więcej. Mamy sygnały od podmiotów, które teraz prowadzą centra, by to kontynuować po pilotażu. Jeżeli pilotaż byłby przedłużony, moglibyśmy wtedy dodawać nowe podmioty. Scenariusz trzeci to przedłużenie pilotażu, bez dodawania nowych podmiotów, tylko po to, by umożliwić spokojne opracowanie kroków, by to się stało normalnym sposobem udzielania świadczeń - opisuje w rozmowie z reporterem RMF FM Jakub Sękowski.

Część lekarzy psychiatrów i pacjentów domaga się jak najszybszych decyzji. 9 października organizują w Warszawie w tej sprawie kolejną demonstrację i Nadzwyczajny Kongres Psychiatrii. Podkreślają, że centra w całej Polsce są potrzebne, bo dają szybką pomoc, najpóźniej w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia.

Pilotaż centrów zdrowia psychicznego jest najdłuższym pilotażem prowadzonym w polskim systemie ochrony zdrowia. Rozpoczął się w 2018 roku.

Pacjent może o swoich negatywnych doświadczeniach opowiedzieć, może mieć kilka wizyt u psychologa, który pracuje w centrum zgłoszeniowo-koordynacyjnym. Wtedy to najczęściej pomaga i pacjent może doczekać do wizyty, która w naszej poradni jest za kilka miesięcy - opisywała w rozmowie z naszym dziennikarzem dr Iwona Patejuk-Mazurek z centrum zdrowia psychicznego w podwarszawskim Pruszkowie.