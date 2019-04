Bezpieczniej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Tuż przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego policjanci z Węgorzewa otrzymali nowoczesną i przede wszystkim szybką łódź patrolową.

Policjanci z Węgorzewa otrzymali nowoczesną i przede wszystkim szybką łódź patrolową / Piotr Bułakowski / RMF FM

Nowa policyjna łódź motorowa służbę zacznie z początkiem sezonu żeglarskiego, czyli już 1 maja i będzie widoczna na jeziorach do końca września. Patrolować będzie północną część szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Jak przyznają sami policjanci wzrośnie bezpieczeństwo na jeziorach i szybkość interwencji. Ta motorówka dużo potrafi. Ma 200-konny silnik, dzięki czemu skróci się czas dopłynięcia na interwencje - powiedział reporterowi RMF FM młodszy inspektor Radosław Drach, komendant policji w Węgorzewie.

Co o nowej motorówce myślą policyjni wodniacy, którzy będą nią patrolowali jeziora? Osoby, które pływają po Mazurach mają coraz lepszy i szybszy sprzęt pływający. My również musimy modernizować nasze jednostki, żeby w razie jakiegoś pościgu móc dogonić innych. Jako, że w razie potrzeby niesiemy też pomoc w wypadkach na wodzie, to moc silnika jest tutaj kluczowa. Na Mamrach zdarzają się wysokie fale. Tą łódką się przez nie na pewno przebijemy - mówi sierżant sztabowy Robert Taraur.

W zeszłym roku w powiecie węgorzewskim utonęły dwie osoby, policja zatrzymała też dwóch pijanych sterników. Oprócz nowej motorówki patrolowej policjanci z Węgorzewa otrzymali też nowy radiowóz VW T6.