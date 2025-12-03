Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach znalazł się w centrum poważnego kryzysu. Od 1 grudnia placówka wstrzymała wszystkie planowe przyjęcia, a decyzja ta ma obowiązywać do końca 2025 roku. Powodem są narastające problemy finansowe, związane przede wszystkim z brakiem rozliczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonań na kwotę 23 milionów złotych.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach / Piotr Polak / PAP

"Niewolnicy systemu"

Jak podkreśla rzeczniczka szpitala, Anna Mazur-Kałuża, placówka znalazła się w wyjątkowo trudnym położeniu. Szpital stał się "niewolnikiem systemu" - mówi, wskazując na wielomiesięczne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez NFZ oraz brak płatności za wykonane ponad kontrakt świadczenia. Dodatkowo, szpital wciąż nie zna planu finansowego Funduszu na przyszły rok, co uniemożliwia przygotowanie budżetu i planowanie działalności.

Mimo trudnej sytuacji, dyrekcja zapewnia, że wszystkie oddziały i poradnie funkcjonują bez ograniczeń, a lekarze każdorazowo oceniają, czy pacjent wymaga pilnej interwencji. Wstrzymanie przyjęć planowych nie dotyczy kobiet w ciąży - porody, w tym planowe cięcia cesarskie, odbywają się zgodnie z harmonogramem. Ograniczenia nie obejmują także dzieci, młodzieży oraz pacjentów onkologicznych.

Sytuację szpitala dodatkowo pogarszają zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia cięcia w dostępie do leczenia zaćmy, diagnostyki obrazowej oraz zakończenie pilotażu programu "Dobry posiłek". Jak podkreśla rzeczniczka, rezygnacja tylko z tego ostatniego programu oznacza dla placówki stratę około 5 milionów złotych. Może to bezpośrednio odbić się na pacjentach i możliwościach finansowych w funkcjonowaniu szpitala - alarmuje Anna Mazur-Kałuża.

NFZ: Kontrakt zwiększony, ale nadwykonania nieopłacone

Według informacji przekazanych przez Agnieszkę Białas-Sitarską, rzeczniczkę świętokrzyskiego oddziału NFZ, nadwykonania szpitala od początku roku wynoszą 23 miliony złotych. Jednocześnie cały kontrakt placówki na 2025 rok opiewa na 755 milionów złotych i został zwiększony o 75,5 miliona. Co miesiąc szpital otrzymuje z NFZ ponad 60 milionów złotych, jednak środki te nie pokrywają wszystkich wykonanych świadczeń.

Nadzieję na poprawę sytuacji może przynieść nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym, która przewiduje dodatkowe 3,56 miliarda złotych na świadczenia dla dzieci. Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta.

Wojewoda żąda wyjaśnień

Decyzja szpitala wywołała natychmiastową reakcję władz województwa. "Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk z zaniepokojeniem przyjął informacje o wstrzymaniu planowanych zabiegów do końca 2025 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. W związku z tym w trybie pilnym poprosił kierownictwo placówki o wyjaśnienia, czym podyktowana była ta decyzja i jakie rozwiązania - korzystne dla pacjentów - szpital proponuje" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Wojewoda zażądał także szczegółowych danych dotyczących liczby pacjentów, których mogą objąć ograniczenia, oraz wykazu świadczeń planowych wykonanych w poszczególnych miesiącach 2025 roku. Poprosił również o informacje na temat liczby takich zabiegów wykonywanych w poprzednich latach.