"Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest zagrożony bankructwem i pozostaje wypłacalny" - zapewnił premier Donald Tusk podczas Szczytu Medycznego "Bezpieczny Pacjent" w Warszawie. Szef rządu podkreślił, że NFZ jest jednym z najbardziej rzetelnych płatników w Polsce i realizuje swoje zobowiązania wobec placówek medycznych. "Wszystkich problemów nie rozwiążemy, nie ma takich pieniędzy, struktur, narzędzi, których byłoby wystarczająco dużo, żeby spełnić 100 proc. oczekiwań" - dodał szef rządu.

Premier Donald Tusk zapewnił, że NFZ jest wypłacalny i nie grozi mu bankructwo.

Fundusz jest uznawany za rzetelnego płatnika w relacjach z placówkami medycznymi.

Płatności za świadczenia nielimitowane zostaną zrealizowane.

Rząd planuje szukać rozwiązań problemów związanych z limitami świadczeń.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwa Szczyt Medyczny "Bezpieczny Pacjent". W wydarzeniu biorą udział premier Donald Tusk, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda oraz przedstawiciele kierownictwa resortu zdrowia. Głównym tematem spotkania jest kondycja finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz bezpieczeństwo pacjentów.

Podczas swojego wystąpienia premier poinformował, że rząd nie planuje podniesienia składki zdrowotnej. Jeśli pytacie mnie państwo - chociaż to pytanie nie brzmiało wprost - czy będzie wyraźnie więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, to proszę pytać konkretnie: czy mamy zamiar podnieść składkę zdrowotną? I powiem uczciwie: nie planujemy podniesienia składki zdrowotnej - powiedział premier.

Nie ma takiej możliwości, żeby w tym, w przyszłym roku podnieść składkę zdrowotną - stwierdził.

NFZ wypłacalny i rzetelny

Premier Donald Tusk stanowczo zdementował pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o możliwym bankructwie NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest bankrutem i jest wypłacalny - zapewnił szef rządu. Podkreślił również, że Fundusz jest rzetelnym płatnikiem, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec podmiotów medycznych.

Tusk zaznaczył też, że NFZ nie tylko terminowo reguluje płatności wynikające z zawartych umów, ale również realizuje płatności za tzw. świadczenia nielimitowane. Te płatności zostaną zrealizowane - zapewnił premier, odnosząc się do obaw placówek medycznych o finansowanie usług przekraczających określone limity.

Premier przyznał, że co roku pojawiają się trudności związane z wykonywaniem świadczeń limitowanych. Zapowiedział, że rząd będzie szukał rozwiązań, które poprawią sytuację i zapewnią większą stabilność finansową placówkom medycznym.

"Dobro pacjenta"

Premier zaznaczył, że dla rządu najważniejsze jest dobro pacjenta. Chciałbym, żeby ta teza nigdy nie była odbierana jako kontrowersyjna przez kogokolwiek - powiedział i dodał, że bardzo dużo emocji budzi kwestia zasobów finansowych, kondycji finansowej NFZ-u i jej konsekwencje.

Jak zaznaczył, jeśli rząd szuka różnych sposobów, by mądrzej i lepiej wydawać pieniądze na ochronę zdrowia, to nie po to, żeby "napuszczać kogoś na kogoś, żeby budować atmosferę konfliktu, żeby kogokolwiek upokarzać".

Ocenił, że rozmowa o zdrowiu i o bezpieczeństwie pacjentów powinna być odizolowana od emocji i konfliktów politycznych. Jak wskazywał, chodzi o to, by maksymalnie skoncentrować się na konkretnych rozwiązaniach, a nie obrzucaniu się nawzajem odpowiedzialnością.

Coraz większe nakłady na ochronę zdrowia

Premier w swojej wypowiedzi przyznał też, że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce rosną z roku na rok. Zapewnił, że sytuacja finansowa systemu opieki zdrowotnej jest stabilna, a wydatki na ten cel osiągają rekordowe poziomy.

Szef rządu zaznaczył, że nie ma podstaw do twierdzeń o kryzysie czy zapaści w polskiej służbie zdrowia. Nie możemy dzisiaj sobie opowiadać, że doszło do katastrofy, zapaści, bankructwa, w sytuacji, kiedy wiele miliardów złotych więcej wydajemy co roku na ochronę zdrowia. I ten rok oczywiście jest rekordowy, przy rekordowo niskiej inflacji - powiedział Donald Tusk.

Według przedstawionych danych w 2023 roku wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 185 miliardów złotych. W 2024 roku kwota ta wzrosła do 211 miliardów złotych, a w 2025 roku planowane jest przeznaczenie na ten cel 237 miliardów złotych. Premier zapowiedział również, że w 2026 roku nakłady ponownie wzrosną, a w planie na przyszły rok przewidziano już 248 miliardów złotych.

Donald Tusk zwrócił także uwagę na konieczność optymalizacji wydatków, by środki przeznaczane na ochronę zdrowia były wykorzystywane jak najefektywniej. Należy szukać wszystkich możliwych metod, aby optymalizować wydatki, żeby te pieniądze, które są, które mamy w dyspozycji, wydawać w sposób optymalny - podkreślił.

Premier zapewnił również, że w polskim systemie ochrony zdrowia nikt nie będzie zarabiał nieadekwatnie do świadczonych usług. Dodał, że rząd będzie dążył do tego, by środki publiczne trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a pacjenci mogli liczyć na bezpieczną i skuteczną opiekę medyczną.