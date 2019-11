Prezydent Andrzej Duda powołał rząd Mateusza Morawieckiego. Premier będzie piastował w nim równocześnie stanowisko ministra sportu. Kto jeszcze znalazł miejsce w Radzie Ministrów? Dowiesz się z infografiki. Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny wystawiło kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. PiS zmieniło zdanie ws. Elżbiety Chojny-Duch. 47-latek z Płocka zgromadził kilkadziesiąt kilogramów trotylu, zamieniając swoje mieszkanie w bombę. Mężczyzna chciał wysadzić blok, w którym mieszka. O tych i innych najważniejszych wydarzeniach piątku przeczytasz w specjalnym Podsumowaniu Dnia RMF FM.





Prezydent powołał rząd Mateusza Morawieckiego

Prezydent Andrzej Duda powołał w piątek rząd Mateusza Morawieckiego. Członkowie Rady Ministrów na czele z premierem odebrali nominacje i złożyli przysięgę. "Dla premiera, wicepremierów, ministrów - drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte" - zadeklarował prezydent.



RZĄD MATEUSZA MORAWIECKIEGO [INFOGRAFIKA]





Tomasz J. na ławie oskarżonych. Ruszył proces ws. katastrofy kamienicy na Dębcu

Groził, że zabije siebie, zabije ją, lub zabierze jej to co najbardziej kocha - zaznała w poznańskim sądzie siostra Beaty J., która według prokuratury została zamordowana przez swojego męża Tomasza. Dla zatarcia śladów Tomasz J. miał spowodować wybuch w kamienicy. W piątek w Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces mężczyzny, oskarżonego m.in. o zabicie swojej żony Beaty J. oraz spowodowanie wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu. W ten sposób miał chcieć zatrzeć ślady zabójstwa. Wyniku eksplozji 4 mieszkańców budynku zginęło, a 20 zostało rannych.

Płock: Zatrzymany 47-latek chciał wysadzić blok. Miał w mieszkaniu 27 kilogramów trotylu

27 kilogramów trotylu miał w mieszkaniu zatrzymany dziś 47-letni mieszkaniec Płocka - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM.

Jak się okazało, to była tylko część materiałów zabezpieczonych w mieszkaniu zatrzymanego przez funkcjonariuszy CBŚP i ABW. Według śledczych - to mieszkanie miało być bombą zdetonowaną w bloku. Policjanci zastali na miejscu mnóstwo materiałów wybuchowych i odczynników, były one nawet w lodówce. Opisują, że ściany mieszkania były nimi wyłożone.

W bloku w Płocku znaleziono materiały wybuchowe TVN24/x-news

Według śledczych materiały wybuchowe w mieszkaniu 47-latka były gotowe do zdetonowania, a eksplozja byłaby w stanie zniszczyć cały budynek. Mężczyzna gromadził niebezpieczne substancje od dłuższego czasu.



PiS kolejny raz zgłasza kandydatów do TK. Jest jedna zmiana

Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło nowych kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To Robert Jastrzębski, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Taką informację przekazał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. "Teraz wnioski trafią do Komisji Sprawiedliwości w celu zaopiniowania" - zapowiedział.

Abp senior Juliusz Paetz nie żyje. Miał 84 lata

Archidiecezja Poznańska poinformowała o śmierci abp. seniora Juliusza Paetza. Duchowny zmarł w wieku 84 lat. Był metropolitą poznańskim w latach 1966-2002.



Polska rezygnuje ze stałych dostaw gazu z Rosji. PGNiG nie podpisze kolejnego kontraktu z Gazpromem

Polska rezygnuje od 2023 roku ze stałych dostaw gazu z Rosji. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wysłało do rosyjskiego Gazpromu oficjalne pismo o tym, że po wygaśnięciu z końcem 2022 roku kontraktu na stałe dostawy gazu, nie będziemy podpisywać kolejnego.



Eliminacje Euro 2020. Brzęczek: Sytuacja polityczna Izraela nie miała na nas wpływu

Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do sobotniego meczu z Izraelem. Trener Jerzy Brzęczek zapewnił, że sytuacja polityczna w kraju gospodarzy nie wpłynęła na przygotowania do spotkania. "Przekaz medialny jest inny niż rzeczywistość" - zaznaczył. We wtorek ostrzelano terytorium Izraela ze Strefy Gazy.



Pożar we Wrocławiu: W strzelnicy zapalił się zgromadzony na ścianach proch

Do pożaru w strzelnicy w budynku Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu doszło podczas strzelania. Zapalił się zgromadzony na ścianach i suficie proch - takie są wstępne ustalenia śledczych. Prokuratura wszczęłaśledztwo w sprawie wczorajszych wydarzeń: w pożarze zginęła jedna osoba, a 9 zostało rannych.