Tymczasowa prezydent Boliwii Jeanine Anez powiedziała, że były prezydent Evo Morales może wrócić do kraju, ale wówczas zostanie postawiony przed sądem i odpowie za korupcję oraz fałszerstwa podczas wygranych przez niego wyborów z 20 października.

Tymczasowa prezydent Boliwii grozi Moralesowi sądem / RODRIGO SURA / PAP/EPA

Evo Morales wyjechał z własnej woli do Meksyku, ale jeśli chce wrócić do Boliwii, musi wiedzieć, że będzie odpowiadał przed sądem. W kraju czekają na niego oskarżenia o przestępstwo wyborcze i o korupcję - powiedziała Anez na pierwszej konferencji prasowej z zagranicznymi mediami.



Według niej Morales, przebywając w Meksyku, próbuje manipulować międzynarodową opinią społeczną, twierdząc, że padł ofiarą "zamachu stanu" w Boliwii. Tymczasowa prezydent stwierdziła, że o zamachu stanu można raczej mówić w przypadku przeciwstawienia się przez Moralesa wynikom referendum w 2016 roku, w którym wyborcy nie zgodzili się na objęcie przez niego urzędu prezydenta po raz czwarty z kolei.



"Zamach stanu dał demokracji Evo Morales" - podsumowała Anez i stwierdziła, że społeczeństwo Boliwii nie chciało, aby kraj znalazł się w takiej sytuacji, jak Wenezuela, Kuba i Nikaragua, gdzie panują totalitarne rządy. Dodała też, że nie ma w planach rozmowy z prezydentem Meksyku Manuelem Lopezem Obradorem, który udzielił Moralesowi schronienia.



W planach Anez nowe wybory prezydenckie

Anez zasygnalizowała także, nie podając szczegółów, że w planach jej rządu jest przeprowadzenie nowych wyborów prezydenckich, w którym Morales nie będzie miał prawa wystartować. W podobnym tonie o byłym prezydencie wypowiadała się już w czwartek, mówiąc, że Morales "nie kwalifikuje się na kandydata w najbliższych wyborach", a jego ubieganie się o czwartą kadencję "należy z góry wykluczyć".



Negocjacje trwają. Wielu z nich to ludzie zaangażowani w ten kraj, którzy wyrażają chęć wspólnego przeprowadzenia procesu wyborczego - powiedziała o rozmowach z władzami lewicowej partii Moralesa Ruch na rzecz Socjalizmu (MAS). Anez podkreśliła również, że jej rząd jest tylko "przejściowy".

