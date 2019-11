Do pożaru w strzelnicy w budynku Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu doszło podczas strzelania. Zapalił się zgromadzony na ścianach i suficie proch – takie są wstępne ustalenia śledczych. Dziś prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszych wydarzeń: w pożarze zginęła jedna osoba, a 9 zostało rannych.

Służby ratunkowe na miejscu zdarzenia / Aleksander Koźmiński / PAP

W budynku Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu, gdzie w czwartek doszło do pożaru, policja ma przeprowadzić oględziny w pomieszczeniu strzelnicy z udziałem prokuratora oraz biegłego z zakresu pożarnictwa. Jednak jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, nie jest to na razie możliwe ze względu na nagromadzony tam czad i środki gaśnicze. Specjaliści wejdą do środka, kiedy będzie to bezpieczne.

Pożar na Dworcu Świebodzkim wybuchł w czwartek przed godziną 17:00. Ogień pojawił się w strzelnicy, znajdującej się w piwnicy dworcowego gmachu.

Wrocław: Pożar w budynku Dworca Świebodzkiego Mateusz Czmiel /RMF FM

Zginęła jedna osoba, a 9 zostało rannych. Mają poparzenia, przebywają w szpitalach. Dwie z tych osób mają poparzenia ok. 40 proc. powierzchni ciała. Ofiara śmiertelna to 24-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego.

Pożar opanowano przed godziną 19:00, ale oddymianie budynku trwało jeszcze kilka godzin.

Dziś śledczy poinformowali, że ich wstępne ustalenia wskazują na to, iż pożar powstał w wyniku zapalenia się prochu, zgromadzonego na ścianach i suficie strzelnicy.



Dworzec Świebodzki we Wrocławiu został oddany do użytku w 1843 roku. Od 1991 roku jest wyłączony z eksploatacji kolei. W budynkach dworca działa dziś teatr i firmy handlowo-usługowe, a w podziemiu komercyjna strzelnica. Na stronie internetowej firmy można przeczytać, że były tu prowadzone kursy z użyciem broni - także specjalistycznej i wojskowej - na ostrą amunicję.