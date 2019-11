Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do sobotniego meczu z Izraelem. Trener Jerzy Brzęczek zapewnił, że sytuacja polityczna w kraju gospodarzy nie wpłynęła na przygotowania do spotkania. "Przekaz medialny jest inny niż rzeczywistość" - zaznaczył. We wtorek ostrzelano terytorium Izraela ze Strefy Gazy.

