W fabryce Recaro w Świebodzinie w woj. lubuskim został wyprodukowany zestaw siedzeń do pierwszego z trzynastu Boeingów 737 MAX 8, które dołączą do floty PLL LOT na przełomie roku. Nowoczesne, lekkie i niezawodne fotele powstały z myślą o komforcie pasażerów, oferując wiele udogodnień. Ten sam model siedzeń trafi również do samolotów typu Airbus A220, na które PLL LOT podpisały zamówienie podczas Paris Air Show.

Polskie Linie Lotnicze LOT odebrały pierwszy zestaw foteli RECARO Aircraft Seating, które trafią na pokład samolotów typu Boeing 737 MAX 8 oraz Airbus A220. Komplet powstał w fabryce RECARO w Świebodzinie i zostanie zamontowany w jednym z trzynastu Boeingów 737 MAX 8, planowanych do włączenia do floty narodowego przewoźnika na przełomie roku. Łącznie do LOT-u trafi około 14 tysięcy nowoczesnych, ergonomicznych siedzeń zaprojektowanych w Polsce z myślą o komforcie pasażerów. Wnętrza Boeingów 737 MAX 8 zyskają całkowicie nowy wygląd, inspirowany wystrojem saloników biznesowych PLL LOT w Warszawie (Polonez) oraz Chicago. Projekt przewiduje spójną stylistykę z kabinami Boeingów 787 Dreamliner, które już wkrótce przejdą kompleksowy retrofit - modernizację wnętrz, podnoszącą komfort podróży we wszystkich klasach serwisowych. Dlaczego te fotele są szczególne? Fotele RECARO typu R2 charakteryzują się niską wagą - poniżej 10 kg na sztukę - co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i redukcję emisji CO2. Ich modułowa konstrukcja ułatwia serwisowanie i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi. Łączą lekką konstrukcję, zaawansowaną ergonomię i wysoką funkcjonalność. Każde miejsce wyposażono w indywidualne gniazdo zasilania o mocy 60 W, umożliwiające szybkie ładowanie urządzeń elektronicznych, oraz uchwyt typu BYOD (Bring Your Own Device) do wygodnego korzystania z tabletu lub telefonu. Komfort podróży zwiększają regulowane w sześciu płaszczyznach zagłówki, przedłużone podłokietniki, profilowane oparcia z pianką poprawiającą wygodę oraz lekkie, przesuwne stoliki.