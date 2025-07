W czwartek doszło do awarii systemu satelitarnego Starlink, wykorzystywanego m.in. na froncie w Ukrainie. Usterka została naprawiona dość szybko, bo po ok. 2,5 godz. Wiadomo, co było jej przyczyną.

W czwartek doszło do awarii systemu satelitarnego Starlink (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Eksplozja nad Oceanem Indyjskim. Starship Elona Muska się rozpadł

Bezos wyzywa Muska na pojedynek. Amazon przełamie dominację SpaceX? W czwartek wieczorem czasu polskiego firma miliardera Elona Muska poinformowała, że doszło do awarii systemu satelitarnego Starlink. Sam miliarder przekazał, że działanie sieci zostanie wkrótce przywrócone i tak też się stało - po ok. 2,5 godz. wszystko działało już bez zarzutu. Właściciel m.in. przedsiębiorstwa SpaceX zapewnił, że koncern usunie przyczynę awarii, by mieć pewność, że w przyszłości nie dojdzie do podobnych zdarzeń. Wiceprezes firmy Starlink Engineering Michael Nicolls poinformował, że przerwa w działaniu Starlinków "była spowodowana awarią kluczowych wewnętrznych usług oprogramowania, które obsługują główną sieć". Sieć satelitarnej łączności internetowej Starlink jest wykorzystywana m.in. na froncie w Ukrainie. Ukraińskie media poinformowały, że nocą z czwartku na piątek Starlinki przestały działać.