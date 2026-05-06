Pojawiły się kolejne przypadki nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu - dowiedział się w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Do internetu trafiły zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych z języka angielskiego. Co grozi uczniom?

Nieprawidłowości stwierdzono w trakcie środowego egzaminu pisemnego z języka angielskiego. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia, na których można zobaczyć fragmenty arkusza.

Od początku tygodnia z powodu nieprawidłowości unieważnionych zostało jak dotąd trzydzieści egzaminów maturalnych z języka polskiego i z matematyki.

Osoby, które złamały zakaz korzystania z telefonu w czasie matury, będą mogły ponownie podejść do egzaminu dopiero za rok.

Co grozi uczniowi za złamanie regulaminu?

Wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Unieważnienie danemu zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do niego w sesji poprawkowej przez tego zdającego. Osoba, której unieważniono egzamin, może do niego przystąpić dopiero za rok.

Od ubiegłego wprowadzono od tej reguły wyjątek - zakaz nie dotyczy urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia. Chodzi m.in. o telefon z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy.