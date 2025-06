Spektakularny widok na naszym niebie będzie można podziwiać już tej nocy - z niedzieli na poniedziałek. Poinformował o tym popularyzator astronomii, autor portalu "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki. "Kosmiczny wir na niebie nad Polską! Falcon 9 od SpaceX wystartuje w niedzielę, 22 czerwca, o 23:18 z Kalifornii w misji Transporter 14 i już kilkadziesiąt minut później zobaczymy go z Polski. I to aż dwa razy!" - podał.

W nocy z 22 na 23 czerwca nad Polską zobaczymy kosmiczny wir po starcie rakiety Falcon 9 od SpaceX.

Rakieta wystartuje o 23:18 z Kalifornii, a jej efektowny przelot pojawi się na polskim niebie około 00:30–00:38 - nad wschodnim horyzontem.

Drugi przelot nastąpi między 02:06 a 02:13 nad zachodnim niebem, gdzie zobaczymy świetlisty wir powstały ze zrzutu resztek paliwa.

Karol Wójcicki zachęca do obserwacji szczególnie z zachodniej Polski i ustawienia budzika na 2:00, by nie przegapić tego niesamowitego astronomicznego show.

W nocy z 22 na 23 czerwca na niebie będzie można zobaczyć ciekawe zjawisko - kosmiczny wir. Będzie to pokłosie startu Falcon 9 - rakiety i wyprodukowanej przez amerykańską firmę SpaceX, przeznaczonej do wynoszenia ładunków na orbitę, misji bezzałogowych i załogowych do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Jak poinformował autor portalu "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki, rakieta wystartuje o 23:18 z Kalifornii w misji Transporter 14. Kosmiczny wir, który wytworzy, będzie widoczny na niebie nad Polską kilkadziesiąt minut później.

Falcon 9 namaluje wir na polskim niebie. Gdzie dokładnie spoglądać?

Popularyzator astronomii poinstruował, gdzie i o której dokładnie godzinie wypatrywać astronomicznego show.

"Pierwszy przelot drugiego stopnia Falcona 9 nad Polską nastąpi pomiędzy 00:30 a 00:38. Zobaczymy go ok. 40 st. nad wschodnim horyzontem. Rakieta będzie kończyć uwalnianie pierwszej partii satelitów – możliwe, że będzie widoczna w towarzystwie mniejszych punktów poruszających się w pobliżu. Przelot z centralnej Polski (Łódź) - im dalej na wschód, tym przelot będzie wyżej, a im dalej na zachód - niżej. Drugi przelot zobaczymy pomiędzy 02:06 a 02:13, tym razem nad zachodnim niebem. To właśnie wtedy rakieta będzie ok. 5 minut po ostatnim odpaleniu silników i zacznie podróż w stronę atmosfery. Krótko po tym nastąpi zrzut resztek paliwa, które - odbijając światło Słońca - utworzą efektowny świetlisty wir. Rakieta, lecąc nad pograniczem niemiecko-francuskim, wyleci z cienia Ziemi i z Polski zobaczymy ją ok. 25 st. nad zachodnim horyzontem. Im dalej na zachód od Łodzi, tym przelot będzie wyżej i wyraźniejszy" - poinformował Karol Wójcicki.

Zaapelował do fanów niezwykłych zjawisk na niebie, aby ustawić budziki na 2:00 i wyjść na balkon, pole, wzgórze albo dach.

"Patrzcie na zachód i dajcie znać, czy udało się wypatrzyć wir Falcona!" - zachęcił.