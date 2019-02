Jedną z ofiar tragicznego wypadku z Gdyni jest raper Leh. Informacje o tragicznej śmierci muzyka pojawiły się na jego oficjalnej stronie i profilu współpracującej z nim wytwórni alkopoligamia.com.

Do wypadku doszło około piątej rano w sobotę na ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni. Osobowa toyota uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej.



Chwarznieńska to szeroka, dwupasmowa ulica, jedna z ważniejszych w Gdyni. Do wypadku doszło na odcinku, który jest końcowym fragmentem dojazdu do obwodnicy Trójmiasta od strony centrum.

Wstępne ustalenia - biorące pod uwagę choćby to, jak wygląda wrak samochodu - wskazują, że auto musiało poruszać się z bardzo dużą - nadmierną - prędkością.

W wypadku zginęły trzy osoby. Jedną z nich był raper Leh.





Kim był Leh?

Urodzony w 1992 roku Michał Leszner, znany lepiej jako Leh lub Młody Leh, zadebiutował 19 sierpnia 2015 roku albumem "Podwórka pytają, kiedy płyta", wydanym w wytwórni Alkopoligamia.com.

Na swoim koncie raper miał również mixtape'y "Flow Mixtape" (2017 rok) i "Dziki & Nietoperze" (2018 rok). Jego dyskografię uzupełniał minialbum "Lep EP" z 2017 roku.

Leh od pewnego czasu pracował również nad drugim albumem studyjnym.