Tragiczny wypadek w Gdyni. Na ul. Chwarznieńskiej auto osobowe uderzyło w słup sygnalizacji świetlnej. Na miejscu zginęło trzech młodych mężczyzn.

Według ustaleń reportera RMF FM Kuby Kaługi, policjanci biorą pod uwagę, że przyczyną tragedii mogła być nadmierna prędkość. Chwarznieńska to szeroka, dwupasmowa ulica, a do wypadku doszło na odcinku, który jest końcowym fragmentem dojazdu do obwodnicy Trójmiasta od strony centrum.

Okoliczności tragedii są oczywiście wyjaśniane, na miejscu pracują prokurator i policjanci.

W tej chwili wiadomo, że osobowa toyota uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej prawym bokiem. Jak usłyszał nasz dziennikarz od osoby pracującej na miejscu wypadku: auto zostało niemal przecięte na pół.

Na razie służbom udało się zidentyfikować kierowcę samochodu. To - jak powiedział Kubie Kałudze rzecznik gdyńskiej policji Krzysztof Kuśmierczyk - 27-letni mieszkaniec Gdyni.

Informację o wypadku dostaliśmy od Słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM.

