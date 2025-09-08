Aryna Sabalenka po triumfie w US Open pozostaje na prowadzeniu w rankingu WTA tenisistek. Iga Świątek utrzymała drugą lokatę. Amanda Anisimova awansowała z dziewiątej na najwyższą w karierze czwartą pozycję. W rankingu ATP Kamil Majchrzak wyprzedził Huberta Hurkacza.

Iga Świątek / Corinne Dubreuil / PAP/Abaca

Zmagania w Nowym Jorku nie przyniosły zmiany dystansu między Aryną Sabalenką a Igą Świątek, gdyż obie tenisistki uzyskały wyniki takie, jak 12 miesięcy wcześniej. Białorusinka obroniła tytuł, a Polka odpadła w ćwierćfinale. Obecnie różnica punktowa między nimi wynosi 3292. Za to tylko o 59 punktów była polska liderka zestawienia WTA wyprzedza trzecią w nim Amerykankę Coco Gauff.

Magdalena Fręch po awansie o trzy miejsca jest 30., Magda Linette utrzymała 37. lokatę.

Z Polek największy progres, o 43 pozycje, odnotowała Maja Chwalińska; zwyciężczyni challengera WTA w szwajcarskim Montreux jest teraz 134.

W rankingu "Race to the WTA Finals", który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, nadal prowadzi Sabalenka. Razem z drugą Świątek są już pewne występu w Arabii Saudyjskiej.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 8 września:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11225 pkt

2. (2) Iga Świątek (Polska) 7933

3. (3) Coco Gauff (USA) 7874

4. (9) Amanda Anisimova (USA) 5159

5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 4793

6. (6) Madison Keys (USA) 4579

7. (4) Jessica Pegula (USA) 4383

8. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 4006

9. (7) Qinwen Zheng (Chiny) 4003

10. (10) Jelena Rybakina (Kazachstan) 3833

...

30. (33) Magdalena Fręch (Polska) 1648

37. (37) Magda Linette (Polska) 1404

120. (118) Katarzyna Kawa (Polska) 631

134. (177) Maja Chwalińska (Polska) 544

171. (188) Linda Klimovicova (Polska) 415

Majchrzak notowany najwyżej w karierze

Hiszpan Carlos Alcaraz po zwycięstwie w finale US Open z broniącym tytułu Włochem Jannikiem Sinnerem objął prowadzenie w rankingu ATP. Kamil Majchrzak awansował na 62. miejsce, najwyższe w karierze. Hubert Hurkacz spadł na 72. pozycję.

Dla Hiszpana to szósty wielkoszlemowy triumf w karierze. Za nim plasują się Sinner i Niemiec Alexander Zverev.

Największy awans w Top10 rankingu zanotował Novak Djoković - o trzy pozycje. Serb wskoczył tuż za czołową trójkę. Pierwszą "10" zamyka Rosjanin Karen Chaczanow, którego w drugiej rundzie na kortach Flashing Medaows w pięciu setach pokonał Kamil Majchrzak.

Piotrkowianin zanotował awans aż na 62. miejsce w rankingu. Do tej pory najwyżej był sklasyfikowany na 75. lokacie w lutym 2022 roku.

Hubert Hurkacz pauzuje od ponad dwóch miesięcy. Ostatni oficjalny mecz rozegrał 11 czerwca w holenderskim s'Hertogenbosch - wygrał w pierwszej rundzie z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem 7:6 (7-2), 6:4. Do kolejnego pojedynku już nie przystąpił z powodów zdrowotnych. Później wycofał się m.in. z wielkoszlemowego Wimbledonu. Zabrakło go też w US Open.

Jego przedłużająca się nieobecność na kortach skutkuje kolejnymi spadkami na liście ATP. Wrocławianin klasyfikowany jest na 72. pozycji.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 8 września 2025:

1. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 11540 pkt

2. (1) Jannik Sinner (Włochy) 10780

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5930

4. (7) Novak Djokovic (Serbia) 4830

5. (4) Taylor Fritz (USA) 4675

6. (6) Ben Shelton (USA) 4280

7. (5) Jack Draper (W. Brytania) 3690

8 (8) Alex de Minaur (Australia) 3545

9. (10) Lorenzo Musetti (Włochy) 3505

10. (9) Karen Chaczanow (Rosja) 3280

...

62. (78) Kamil Majchrzak (Polska) 903

72. (68) Hubert Hurkacz (Polska) 835

295. (277) Daniel Michalski (Polska) 176