W nadchodzącym roku szkolnym 2025/2026 rodzice uczniów mogą liczyć na szerokie wsparcie finansowe ze strony państwa. Programy takie jak 800 plus, Dobry Start oraz liczne dodatki rodzinne mogą przynieść nawet 1740 zł na jedno dziecko. Kto może otrzymać świadczenia i na jakich zasadach? Wyjaśniamy.

Jakie dodatki dla dziecka? / Shutterstock

800 plus i Dobry Start: Rodzice uczniów otrzymają łącznie nawet 1100 zł na dziecko - 800 zł miesięcznie oraz 300 zł jednorazowo na wyprawkę.

Nawet 1740 zł wsparcia: Rodziny spełniające określone kryteria (m.in. niskie dochody, samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność) mogą otrzymać pełen pakiet świadczeń.

Wnioski o Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025.

1340 zł miesięcznie: Przy spełnieniu warunków socjalnych możliwe jest uzyskanie stałego wsparcia finansowego co miesiąc - także w wakacje.

800 zł miesięcznie w ramach programu Rodzina 800+

Podstawowym świadczeniem wspierającym rodziny z dziećmi pozostaje program Rodzina 800 plus. Od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. rodzice otrzymują 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na wysokość dochodów.

Aby zapewnić sobie ciągłość wypłat od czerwca, wniosek należało złożyć do 30 kwietnia 2025 r. Osoby, które zrobią to w maju lub czerwcu, również otrzymają świadczenie z wyrównaniem - odpowiednio do końca lipca lub sierpnia. Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku.

300 zł na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start

Rodzice uczniów mogą także skorzystać z jednorazowego wsparcia w ramach programu Dobry Start. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole - od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia 20. roku życia (lub 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością).

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 r. Złożenie dokumentów w lipcu lub sierpniu daje szansę na wypłatę środków najpóźniej do 30 września - często nawet wcześniej, jeszcze w trakcie wakacji.

Dodatkowe świadczenia rodzinne - nawet kilkaset złotych więcej

Rodziny w trudniejszej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny, który w roku szkolnym 2025/2026 wynosi:

124 zł miesięcznie - dla dzieci w wieku 6-18 lat

135 zł miesięcznie - dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 18 lat.

Oprócz samego zasiłku przysługują również dodatki:

113 zł miesięcznie - dla dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania (np. w internacie),

69 zł miesięcznie - na codzienne dojazdy do szkoły,

100 zł jednorazowo - na rozpoczęcie roku szkolnego,

193 zł miesięcznie - dla samotnych rodziców (lub 273 zł, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności),

110 zł miesięcznie - na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki przysługują rodzinom, których dochód nie przekracza 674 zł netto na osobę, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 764 zł.

Kto może otrzymać maksymalną kwotę wsparcia

Pełne wsparcie w wysokości 1740 zł na dziecko w roku szkolnym 2025/2026 przysługuje rodzinom, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

dziecko nie ukończyło 18. roku życia

jest wychowywane przez samotnego rodzica

posiada orzeczenie o niepełnosprawności

uczy się poza miejscem zamieszkania

dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 764 zł

został złożony wniosek w programie Dobry Start

Nawet 1340 zł co miesiąc. Świadczenia wypłacane regularnie

Większość świadczeń jest wypłacana co miesiąc, przez cały rok, również w wakacje. Do takich świadczeń należą:

800 zł z programu Rodzina 800+

124 zł zasiłku rodzinnego

113 zł dodatku z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania

193 zł dodatku dla samotnych rodziców

110 zł dodatku na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością

Łącznie daje to aż 1340 zł miesięcznie, co w skali roku przekłada się na 16 080 zł. Dodając do tego jednorazowe świadczenia, całkowite wsparcie może wynieść nawet 16 480 zł na ucznia.

Wnioski i terminy - nie przegap ważnych dat

Aby otrzymać świadczenia, konieczne jest terminowe złożenie odpowiednich wniosków:

Rodzina 800 plus - do 30 kwietnia, aby uniknąć przerw w wypłatach; późniejsze wnioski również są przyjmowane, z wyrównaniem

Dobry Start - od 1 lipca do 30 listopada 2025 r.

Zasiłek rodzinny i dodatki - wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, najczęściej do końca października

Rozpoczęcie roku szkolnego to dla wielu rodzin duży wydatek. Dzięki licznym programom i świadczeniom finansowym w roku szkolnym 2025/2026 możliwe jest realne odciążenie domowego budżetu. Warto znać dostępne formy pomocy i pamiętać o terminach, by nie przegapić należnych świadczeń.