Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada ogólnopolską manifestację przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Odbędzie się ona w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego - 1 września.

Sławomir Broniarz podczas manifestacji ZNP / Leszek Szymański / PAP

Związkowcy są rozczarowani niespełnieniem ich oczekiwań. Chodzi głównie o brak 10-procentowych podwyżek i powiązania wynagrodzeń ze średnią krajową.

Jak będzie wyglądał protest?

Nauczyciele pojawią się przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej o godzinie 11:00. Związkowcy twierdzą, że do stolicy wybierają się pedagodzy z całej Polski. Chcą zwrócić uwagę na niskie - ich zdaniem - wynagrodzenia i coraz trudniejsze warunki pracy.

Podkreślają też, że premier Donald Tusk nie spełnił złożonych im deklaracji, m.in. wyrównującej wynagrodzenie nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.

W tej sprawie od roku nie dzieje się nic. Nie ma żadnych rozmów, żadnych negocjacji, żadnych prac ani komisji edukacji, ani podkomisji edukacji - stwierdził Sławomir Broniarz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dodał też, że nie ma żadnych zmian w sprawie kolejnej deklaracji szefa rządu - dotyczącej nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. To świadczenie zdaniem związkowców powinno być stałe, a nie wygasające.

22 tysiące wakatów

Nauczycieli ubywa, w tej chwili na chętnych czeka 22 tysiące wakatów. Jak mówią związkowcy, bez zachęty, również tej finansowej, coraz trudniej będzie przyciągnąć nowych nauczycieli i utrzymać tych, którzy w szkole pracują.

Sławomir Broniarz - szef Związku Nauczycielstwa Polskiego po godzinie dziewiątej będzie gościem internetowego Radia RMF24.