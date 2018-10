Najchłodniejszym dniem następnego tygodnia ma być poniedziałek: temperatura spadnie do 12 stopni Celsjusza na wschodzie kraju. Potem pogoda będzie się stopniowo poprawiać, a od środy czeka nas złota, polska jesień.

zdj. ilustracyjne / Paweł Żuchowski / Archiwum RMF FM

W niedzielę w całym kraju przewidywane jest częściowe zachmurzenie. W województwach wschodnich i centralnych (podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, mazowieckim i łódzkim) może padać deszcz. Termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza w woj. zachodniopomorskim do 22 st. na Dolnym Śląsku, Małopolsce i woj. świętokrzyskim.



Prognoza na niedzielę / INTERIA.PL

Poniedziałek zapowiada się chłodniejszy. Temperatura wyniesie od 12. st. C w woj. podlaskim do 17 st. C w Małopolsce. W całym kraju prognozowane jest przejściowe zachmurzenie.

Prognoza na poniedziałek / INTERIA.PL

Pogoda poprawi się we wtorek. W całym kraju będzie cieplej: od 15 st. C na Podlasiu do 21 st. na Dolnym Śląsku.

Prognoza na wtorek / INTERIA.PL

W drugiej połowie tygodnia ma być słonecznie i ciepło, z temperaturą ok. 20 st. C w całej Polsce.



Sprawdź prognozę dla twojego miasta i regionu. Kliknij!

Planujesz wyjazd? Sprawdź prognozę pogody na najbliższy weekend!