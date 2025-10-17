Sejm przyjął ustawę wprowadzającą szereg zmian w przepisach ruchu drogowego. Najważniejsze z nich to obowiązek noszenia kasku przez osoby do 16. roku życia korzystające z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje dotyczą także młodych kierowców i zaostrzają kary za przekroczenie prędkości.

Będzie obowiązek stosowania kasku przez kierujących rowerami, e-hulajnogami i urządzeniami transportu osobistego do 16. roku życia / Shutterstock

Obowiązek stosowania kasku przez kierujących rowerami, e-hulajnogami i urządzeniami transportu osobistego do 16. roku życia wprowadza ustawa, którą w piątek uchwalił Sejm.

Regulacja zakłada również odbieranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza terenem zabudowanym.

Przygotowany przez resort infrastruktury projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym wprowadza przywrócenie wydawania prawa jazdy kat. B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Kask obowiązkowy dla najmłodszych

Zgodnie z uchwaloną ustawą, dzieci i młodzież do 16. roku życia będą musiały obowiązkowo nosić kask podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego.

Przepis obejmuje także osoby będące pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Nowe prawo ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.



Surowsze kary za przekroczenie prędkości

Ustawa rozszerza również przepisy dotyczące odbierania prawa jazdy. Od teraz kierowcy, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h także poza terenem zabudowanym, stracą uprawnienia.

To odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

Prawo jazdy dla 17-latków – z ograniczeniami

Nowelizacja przewiduje także zmiany dla młodych kierowców. Prawo jazdy kategorii B będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły 17 lat i mają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Jednak tzw. młody kierowca będzie musiał przestrzegać dodatkowych ograniczeń. Nie będzie mógł przekraczać prędkości 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Ponadto nie będzie mógł wykonywać przewozu osób taksówką ani w ramach przewozu okazjonalnego. Co więcej, 17-latek za kierownicą będzie mógł przewozić osoby niepełnoletnie wyłącznie w obecności dorosłego, doświadczonego pasażera.



Za przyjęciem ustawy głosowało 241 posłów, 28 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy mają wejść w życie po podpisaniu przez prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.



