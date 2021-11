Kolejne ekshumacje na lubelskich cmentarzu przy Unickiej. Instytut Pamięci Nardowowej odkrył szczątki kilku więźniów lubelskiego Zamku z lat 1948-1952 oraz poległych w operacjach przeciwpartyzanckich w latach 1948-1952.

Według historyków IPN na cmentarzu przy ul. Unickiej, w nieoznakowanych grobach, mogło zostać pogrzebanych nawet ok. 400 osób - głównie zabitych lub zmarłych w komunistycznym więzieniu na Zamku Lubelskim w latach 1944-54. / Instytut Pamięci Narodowej /

W wyniku poszukiwań znaleziono szczątki należące do trzech osób, które spoczywały pod dwiema współczesnymi mogiłami. Charakter ich pochówku wskazuje, że należały one do więźniów Zamku.

W pierwszej z jam grobowych ujawniono szczątki dwóch mężczyzn, które przedzielała warstwa ok. 10 cm ziemi. Ich ciała zostały wrzucone niedbale do dołu, zapewne w odstępie kilku dni.

Ekshumacja na lubelskim cmentarzu. / Instytut Pamięci Narodowej /

W kolejnej jamie grobowej odnaleziono przemieszane szczątki kostne należące do młodego mężczyzny. Zostały one uprzednio wkopane w głąb mogiły, podczas przygotowywania miejsca pod wtórny pochówek.

W trakcie wstępnych oględzin ustalono, że czaszki ofiar nosiły ślady po postrzałach typowe dla wykonania wyroku tzw. metodą katyńską. Przy szczątkach ujawniono artefakty w postaci szkaplerza, fragmentów odzieży i plastikowych guzików.

Ostatniego dnia poszukiwano miejsca pochówku partyzanta poległego w obławie UB-MO. Pod współczesną mogiłą odnaleziono przemieszane szczątki należące do mężczyzny w wieku ok. 35-40 lat. Wstępne typowania wskazują, że należą one do poszukiwanej ofiary. Zachowane szczątki kostne będą poddane badaniom genetycznym.