Nie ma czegoś takiego jak rozporządzenie, tak jak Izba Lekarska chciała, że "nie dopuszcza się co sekundę badania lekarza". Takiego rozporządzenia faktycznie nie ma, ale logika nakazuje, że trudno jest to zrobić - tłumaczył wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

30 czerwca minister Niedzielski poinformował, że podpisał doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy, którzy dopuścili się co najmniej pięciu przestępstw w związku z wystawieniem e-recept. W ciągu roku wystawili od 100 do 400 tys. recept. Oznacza to, że dziennie wystawiali oni od blisko 300 do ponad 1000 recept.