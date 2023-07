Sejmowa Komisja Zdrowia zacznie dziś prace nad zmianą ustawy refundacyjnej. Lekarze stracą możliwość wystawiania recepty na leki ważnej przez cały rok. Maksymalna data ważności recept ma po zmianach wynosić 180 dni.

Obowiązująca nadal recepta roczna umożliwia lekarzom przepisywanie podczas jednej wizyty leków na 365 dni. Rozwiązanie jest wygodne dla lekarzy i przede wszystkim pacjentów, jednak dosyć uciążliwe dla farmaceutów.

Po upływie 30 dni od daty wystawienia recepty lub daty "realizacja od", jeśli pacjent nie wykupił wcześniej leku, pracownik apteki jest zobowiązany zmniejszyć ilość wydawanego preparatu, o tę, którą pacjent mógłby zużyć w tym okresie.

Zmiany wprowadzoną przez sejmową komisję będą obowiązywać od listopada, ale recepty roczne wystawione przed tym terminem nie stracą ważności. Po zmianach Komisji Zdrowia lekarz będzie mógł przepisać leki maksymalnie na 180 dni, ale na kilku receptach, każda na 60 dni.

Według Ministerstwa Zdrowia pacjenci korzystający z recept rocznych niepotrzebnie robią zapasy leków, przez co zdarzały się sytuacje, że brakowało ich w aptekach. Kolejnym argumentem resortu jest to, że przy rocznych receptach lekarz rzadziej widywał pacjentów.

Dla pacjentów recepty roczne są wygodne, głównie ze względu na terminy wizyt. Bez sensu jest prosić lekarza systematycznie o receptę, jeżeli wiadomo, że przez rok będzie wykorzystywana. Dzięki temu nie muszę bez przerwy chodzić do lekarza, jeżeli mam jakiś stały lek. Nie trzeba zawracać lekarzowi głowy co trzy miesiące - mówią pacjenci.

Jak mówi dr Michał Sutkowski, szef Kolegium Lekarzy Rodzinnych recepty roczne są wystawiane stosunkowo rzadko, a dla zdrowia pacjenta lepszy będzie częstszy kontakt z lekarzem.

Jeżeli pacjent leczy się z powodu chorób przewlekłych, powinien być obejrzany przez lekarza właśnie co pół roku ­- mówi RMF FM dr Sutkowski i dodaje, że powinna być możliwość wystawiania recept długoterminowych np. dla pacjentów wyjeżdżających za granicę.

Farmaceuci podkreślają, że to nie będzie zmiana rewolucyjna, choć pacjenci lubią mieć leki na zapas. Lekarze obawiają się większych kolejek pacjentów przychodzących tylko po to, by odnowić receptę na stale przyjmowany preparat.