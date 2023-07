Głos za tym, żeby recepta roczna została, to nie był tylko mój głos, ale również przedstawicieli środowiska, przede wszystkim środowiska lekarzy rodzinnych - tłumaczyła w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim dr Agnieszka Mastalerz-Migas, krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej. My tych recept wystawiamy dosyć dużo. To jest bardzo wygodna opcja i dobra dla pacjentów, którzy leczą się przewlekle, ale mają dobrą kontrolę choroby, nie wymagają bardzo częstych kontroli. Recepta roczna daje im poczucie bezpieczeństwa - dodała.

Ministerstwo zdrowia przekonywało, że roczna recepta powoduje kupowanie leków na zapas, a w rezultacie problemy z ich dostępnością i dlatego potrzebne są zmiany. Nie było takiej sytuacji teraz, że pacjent może całą receptę roczną wykupić przy jednym podejściu - podkreślała dr Mastalerz-Migas. Można umożliwić realizację co 2-3 miesiące, możliwości są różne i to trzeba przedyskutować - sugerowała. Przyznała, że nie wie, jakie rozwiązanie zostanie ostatecznie przyjęte po decyzji o pozostawieniu recepty rocznej.